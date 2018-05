Algumas perguntas que você teria que responder para ser aceito na Mensa, organização para superdotados

Direito de imagem Getty Images Image caption Para ser membro da Mensa é preciso ter Quociente de Inteligência (QI) superior a 98% da população geral.

Reunir gente brilhante, sem distinção política, racial ou religiosa. Esse é o objetivo da Mensa, uma sociedade fundada no Reino Unido, em 1946. Se você quer ser membro, o único requisito é que tenha um altíssimo Quociente de Inteligência (QI) - obtido por apenas 2% da população em geral.

Em todo o mundo, são 134 mil membros, espalhados por 100 países. No Brasil, segundo o site da Mensa, são cerca de 1,4 mil pessoas.

Podem ser pessoas com múltiplos doutorados ou que nunca tenham terminado a escola secundária. Há milionários, mas também pessoas que sobrevivem de benefícios do governo. A lista de profissões é diversa: professores, caminhoneiros, cientistas, bombeiros, programadores, fazendeiros, artistas, militares, músicos, policiais, entre outros.

A Mensa diz ter membros de entre 2 e mais de 100 anos de idade. Mas a maioria tem entre 20 e 60 anos.

Para ingressar na sociedade, é preciso fazer uma prova de inteligência, devidamente aprovada e supervisionada.

O mínimo aceito para teste de QI padrões como o de Stanford-Binet é 132; para o de Cattell, 148.

Em alguns países, você pode solicitar um exame prévio, para fazer em casa. De acordo com o resultado, pode ser chamado para realizar a prova definitiva em alguma das unidades da Mensa - no Brasil, inclusive. No site da sociedade, há alguns exercícios que mostram qual é o seu "nível".

Faça um teste com algumas perguntas de um exercício da Mensa:

Que número está faltando nessa sequência? 4 9 16 25 36 ? 64 Qual deve ser a próxima letra na sequência a seguir? L K J H Duas pessoas caminham 4 metros desde o mesmo ponto em direção oposta, logo viram à esquerda e caminham 3 metros. Qual a distância entre eles? PERA está para a MAÇÃ assim como BATATA está para: a) banana b) rabanete c) morango d) pêssego e) alface Se FP = 10 e HX = 16, então DX = ? Um cubo de madeira com cada lado medindo 30 cm é pintado completamente de vermelho; depois, ele é serrado em 27 cubos menores de 10 cm de lado cada um. Quantos serão os cubinhos resultantes que terão apenas duas faces pintadas?

(As respostas estão no final da página)

Direito de imagem Getty Images Image caption Na mesa redonda do rei Arthur, todos os cavaleiros eram iguais

Convidados para a "mesa redonda"

A palavra "Mensa" vem do latim e significa mesa. Faz alusão à mesa (távola) redonda do rei Arthur, onde todos eram iguais. Assim, pretende ressaltar o conceito de uma sociedade na qual não importam idade, nacionalidade, sexo, raça, religião, posição social, ideologia ou postura política dos membros.

Segundo o site oficial da Mensa, seus propósitos são identificar e promover a inteligência humana para o bem da humanidade; incentivar a pesquisa da natureza e o uso da inteligência; promover um ambiente intelectualmente e socialmente estimulante para seus membros.

Estes são alguns dos membros mais famosos da Mensa:

- Isaac Asimov: escritor e vice-presidente de Mensa Internacional

- Norman Schwarzkopf: general aposentado do Exército dos Estados Unidos (a cargo da operação Tormenta do Deserto)

- Quentin Tarantino: diretor de cinema, duas vezes ganhador do Oscar

- Asia Carrera: atriz pornô e blogueira

- Bobby Czyz: boxeador, campeão mundial de peso semipesado (1986)

Image caption Alguns membros da Mensa: da esquerda para a direita, Isaac Asimov, Norman Schwarzkopf, Quentin Tarantino e Jimmy Savile.

Controvérsias sobre a medição da inteligência

Alguns pesquisadores, porém, têm minimizado a importância de fazer parte dessa elite intelectual e contestado a medição do QI.

Em um estudo de 2012, cientistas concluíram que não pode haver uma única medida para a inteligência. Segundo eles, resultados de provas de inteligência feitas pela internet com 110 mil pessoas teriam mostrado que a inteligência só pode ser medida com a combinação de resultados de pelo menos três provas separadas - por exemplo, para a memória de curto prazo, raciocínio e habilidade verbal.

"Podemos pensar em pessoas que possuam raciocínio pobre, mas têm memórias brilhantes. Ou pessoas que possuam grande habilidade verbal, mas que falham no raciocínio, etc", explicou o médico Roger Highfield, um dos autores do estudo.

"Agora podemos dizer, de uma vez por todas, que não há uma única medida que possa captar toda a inteligência das pessoas", afirmou Highfield.

Direito de imagem Getty Images Image caption Há mais de uma maneira de medir a capacidade intelectual, segundo alguns cientistas

Veja as respostas da prova acima. Quantas você acertou? Apesar de já saber que este teste não é determinante.