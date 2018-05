Tim Vickery: Os verdadeiros - e maltratados - heróis da nossa sociedade

Direito de imagem Eduardo Martino

A primeira ambição profissional que tive, desde que me conheco como gente, foi pouco ortodoxa: aos três anos de idade, queria ser gari.

Todo mundo precisa de um espelho. Um pouco mais tarde, como tantos meninos, quis ser jogador de futebol. Chegando à adolescência, quis ser músico, profissão que tinha grande influência sobre mim.

Mas aos três anos de idade, o meu espelho mais forte era o de um gari.

A chegada dos lixeiros ao meu bairro era uma festa. Houve na equipe um que meio que me adotou. Rotundo, barba mal feita e sempre feliz, ele trazia balas ou outros pequenos brindes para mim. Era um tipo de papai noel que aparecia toda semana. Esperava ansiosamente pela chegada dos garis, pensando que um dia eu faria parte do time.

Aí a gente mudou de casa. No início, ainda acordava para ver os garis. Mas, sem o toque pessoal, o ritual logo perdeu a graça, e rapidamente me esqueci do sonho de virar um deles. Ainda bem, já que a vida me reservou outros caminhos.

Tenho que confessar que, no meio século seguinte, não passei muito tempo pensando nos garis. Isso me assusta por dois motivos. Primeiro, como tanto tempo passou tão rápido? Segundo, porque acho que ficar 50 anos sem contemplar essa profissão deveria ser motivo de vergonha mesmo.

Acabo, mais uma vez, de mudar de casa. Me peguei pensando sobre a quantidade de coisas que jogamos fora, para onde elas vão e quem as leva. Logo depois, de trem, voltando de um estádio de futebol, acabei sentado ao lado de um gari a caminho do trabalho, e conversamos sobre o seu emprego - tão massacrante quanto fundamental.

Imagine as megacidades do mundo atual, de tamanho inédito na história da humanidade, sem os esforços dos garis. Seriam o paraíso das doenças contagiosas. Os garis são os verdadeiros heróis da vida humana.

Mas que heróis maltratados, esquecidos. Sei que alguns vão citar o exemplo de Renato Sorriso, o gari que virou uma celebridade do Carnaval carioca. Mas a fama dele tem tudo a ver com a sua alegria, e muito pouca ligação com a sua função. Em geral os garis, os salvadores de uma sociedade descartável, são eles próprios desprovidos da estima popular.

Um exemplo forte vem da televisão brasileira. Poucos anos atrás, uma reportagem com mensagens populares de feliz ano novo incluía uma declaração dos garis, e o âncora Boris Casoy foi flagrado lamentando "dois lixeiros desejando felicidades do alto de suas vassouras… a mais baixa escala de trabalho".

Casoy depois pediu desculpas, até indenização pagou. Mas vale a pergunta: quantos outros têm opinião semelhante à dele? Quanta gente ainda acredita que uma das profissões mais necessárias pode realmente ser vista como "a mais baixa da escala do trabalho"? E o que concluir sobre os valores de uma sociedade onde há pessoas que pensam assim?

Quem constrói tal escala? Claro que tem a ver com noções de classe social. Também é evidente que esse assunto, essa fissura na sociedade, vem ganhando expressividade nos últimos anos.

Mais uma vez, dá para destacar os mitos da época de Getúlio Vargas. A ideia de operário feliz, voltando para casa no bonde de São Januário depois do expediente, vingou entre os símbolos de uma nação harmoniosa em que os conflitos de classe somente se apresentavam numa forma ritualística no clássico entre Flamengo e Fluminense.

Só que não dá mais para se esconder atrás de mitos desgastados.

Aquelas manifestações populares de quase cinco anos atrás, em junho de 2013, foram um divisor de águas. Hoje, fica evidente que aquele momento foi o fim do projeto de governo do PT, em que a pobreza seria enfrentada num ambiente de crescimento e prosperidade geral.

A cola que une um projeto assim são os serviços providos pelo Estado - e junho de 2013 foi justamente um protesto contra a qualidade de tais serviços. Acabou ali uma aliança fundamental para um Estado de bem-estar, entre os mais pobres e uma parcela significativa da classe média.

A consequência veio forte durante a campanha eleitoral de 2014. Tenho que confessar que me pegou totalmente de surpresa.

De longe, parecia que os programas dos dois candidatos principais não eram tão diferentes entre si, numa tentativa de ocupar um terreno de centro e centro-esquerda. Mas o grau de ódio gerado levou à conclusão clara que havia forças mais profundas, mais primárias até, vindo à superfície.

E não dava para fugir da percepção de que o tema "classe social" estava bem no meio da divisão. Tudo virou "coxinhas" contra "pão com mortadela". Os anos anteriores haviam dado uma sacudida nas raízes de uma sociedade de hierarquias - e forças poderosas estavam a fim de replantar a árvore.

Mas a minha heirarquia pessoal tem os garis no topo da escala de trabalho. Mais poder para eles! Poder suficiente para tirar o lixo de ódio da mente de tantos brasileiros e reciclá-lo para fazer alguma coisa mais positiva.

*Tim Vickery é colunista da BBC Brasil e formado em História e Política pela Universidade de Warwick.

