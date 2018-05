Como funcionam as latas de bebidas que se esfriam sozinhas, recém-lançadas nos EUA

Direito de imagem Getty Images Image caption Indústria de bebidas tenta há 70 anos criar tecnologia que resfrie bebidas sem a ajuda de gelo ou de uma geladeira

Tomar uma cerveja quente pode ser uma experiência ruim. Os ácidos do lúpulo se desfazem com a luz, afetando seu sabor e fazendo com que ele fique desagradável. Da mesma forma, um refrigerante quente pode ter gosto excessivamente doce e pode perder o sentido se não for tomado na temperatura adequada.

Mas o que fazer se a pessoa não está perto de uma geladeira e não tem gelo para esfriar o produto?

A empresa californiana The Joseph Company, especializada em tecnologia e alimentação, acaba de lançar um sistema com o qual pretende solucionar o problema. A companhia anunciou o produto como "a primeira lata do mundo que esfria sozinha".

A Joseph Company afirma que passou duas décadas desenvolvendo e aperfeiçoando a tecnologia por trás das latas - chamada de "MicroCool" -, que o setor de bebidas, por sua vez, já tentava criar havia 70 anos.

Direito de imagem The Joseph Company International Image caption Novo sistema permite resfriar líquido no interior a qualquer momento que o consumidor deseje, mas deixa lata mais cara

"Consumidores em zonas com refrigeração limitada, participantes de atividades como camping, pesca ou navegação e pequenos comerciantes entenderão o impacto que a autorrefrigeração representa hoje em dia para a sociedade", diz a empresa.

As latas, que supostamente se resfriam em um minuto sem usar eletricidade, energia ou gelo, ainda são vendidas apenas em algumas lojas de Los Angeles, na Califórnia.

Frio 'sob demanda'

O primeiro produto a adotar as novas latas foi uma linha de café gelado espumante. O líquido vem em embalagens de 250 ml que se resfriam quando se gira uma pequena peça na base do recipiente.

Esse gesto libera o dióxido de carbono (CO2) de um depósito interno na lata. É ele que resfria a bebida dentro de 75 a 90 segundos, fazendo com que sua temperatura caia cerca em de 16ºC.

O sistema adiciona um peso de 150 gramas à lata, que custa aproximadamente US$ 4 - mais que o dobro de uma lata de Coca-Cola, por exemplo.

Mas ainda que a tecnologia seja nova, esta não é a primeira tentativa de desenvolvê-la.

Direito de imagem The Joseph Company International Image caption Ao girar uma peça na base da lata, o gás CO2 é liberado e resfria o recipiente em cerca de 1 minuto e meio.

Em 2012, a mesma empresa tentou criar essas latas para a multinacional americana PepsiCo. Naquela ocasião, no entanto, usaram um gás chamado HFC-134a, que causou polêmica.

É um gás refrigerante do tipo hidrofluorocarboneto (que contém hidrogênio, flúor e carbono) criado como alternativa aos clorofluorcabonetos (CFC), considerados mais nocivos à camada de ozônio da atmosfera.

No entanto, os hidrofluorocarbonetos persistem por mais tempo no ambiente e são mais ativos que o CO2, sendo considerados gases de efeito estufa muito potentes. Principalmente o HFC-134a, que é usado em aparelhos de ar-condicionado de automóveis.

Segundo a ONG ambientalista Greenpeace, o HFC-134a é um gás "promovido pela indústria química que, se não fere diretamente a camada de ozônio, tem uma alta influência no aquecimento global".

Por isso, o gás foi substituído pelo CO2 no novo sistema, que os fabricantes definem como "seguro para o meio ambiente".