Fotógrafo faz timelapse de florescimento de cacto gigante nos EUA

O fotógrafo americano Ron Pelton Jr. criou um timelapse do florescimento de um saguaro, uma espécie de cacto gigante.

Ele posicionou sua câmera sobre um tripé diante da planta por seis horas, perto do lago Pleasant, no Estado americano do Arizona.

O resultado foi a coleta das quase 2 mil imagens que Pelton Jr. usou para criar o timelapse.

"Depende de sorte. Tive que ficar ali caso as baterias acabassem ou a luz mudasse", conta.

Pelton explicou à BBC Brasil o processo de captura das imagens.

"Primeiro, é preciso procurar e encontrar os botões que têm um orifício. Então, você reza para que eles floresçam em breve”, brinca.

O saguaro (Carnegiea gigantea) faz parte da família Cactaceae, sendo nativo da região do Deserto de Sonora, que abrange parte do México e Estados Unidos.