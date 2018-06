As surpreendentes e perturbadoras informações que seu computador sabe sobre você

Direito de imagem Getty Images Image caption Apagar o histórico de navegação e eliminar os cookies armazenados no navegador podem ajudar a proteger sua privacidade, além de trocar esporadicamente seu login e senha em sites importantes

Nossos computadores pessoais são como armazéns em que acumulamos todo tipo de coisas: desde fotos da infância e vídeos com os amigos até músicas marcantes e textos íntimos. As máquinas guardam tudo isso em arquivos compostos por uns e zeros, um código de dígitos binários (bits) que eles são capazes de compreender e traduzir imediatamente.

As combinações diferentes de bits criam arquivos de tamanhos diferentes: oito bits fazem um byte; 1.000 bytes são um kilobyte; 1.000 kilobytes formam um megabyte; 1.000 megabytes, um gigabyte; e 1.000 gigabytes recebem o nome de um terabyte.

E todos esses bytes armazenados em um disco rígido permanecem ali para sempre - a não ser que você o destrua ou que ele seja danificado.

Mas como descobrir o que nosso computador sabe sobre nós?

A BBC investigou quanto é possível descobrir sobre uma pessoa analisando apenas o interior de seu computador.

Durante três meses, um casal de Lincolnshire, no leste da Inglaterra, recebeu um laptop para usar no dia a dia.

Depois desse período, o especialista em informática forense Thomas Moore se encarregou de revisar os dados dentro da máquina. E os resultados foram... "inquietantes", segundo ele.

"Não sei qual é o nome dessas pessoas, mas consegui descobrir uma grande quantidade de coisas sobre sua identidade e seu estilo de vida", disse à BBC.

Direito de imagem Getty Images Image caption É possível criar um perfil do usuário de um computador usando quase que exclusivamente os dados armazenados em seu navegador

'Perturbador'

Moore extraiu os cookies - registros de visitação de sites - e outras informações públicas disponíveis na memória da máquina.

Cookies são arquivos pequenos enviados por sites e armazenados no navegador, que registram dados sobre nós. Esses programas "espiões" coletam informações-chave para a publicidade online, especialmente no que diz respeito aos anúncios exibidos de forma personalizada para cada usuário.

Os cookies "contam" às marcas e empresas como nos comportamos na internet para que possam exibir propaganda de acordo com nossos gostos e interesses.

Usando só esses dados, o especialista criou um perfil de cada usuário do laptop. "Sabemos que essas pessoas vivem em Lincolnshire, no Reino Unido", afirma.

"Também conseguimos saber que eles são politicamente ativos e têm interesse especial em questões europeias, sobretudo no Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia)."

"E sabemos que eles têm interesse se hospedar em casas (pelo site) AirBnB e que estão cotando preços para uma viagem ao País de Gales, à pedreira de Penrhyn, para praticar tirolesa", afirma Moore.

O especialista também descobriu que o casal possui cartões de crédito do banco britânico Egg Bank (que só funciona pela internet), que é cliente da empresa de telefonia EE e que assiste a programas de televisão como The Cleveland Show (uma série de animação) e I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! (um reality show).

Image caption Especialista em informática forense encontrou 'grande quantidade de dados pessoais' do casal, após apenas três meses de uso do computador

Usando apenas os dados remanescentes no computador, Moore também descobriu que o casal tem uma filha adolescente que gosta de festas e que a família tem um BMW. Há também um segundo carro na casa, um Ford S Max, que está precisando de um limpador de para-brisa novo.

"Sabemos também que eles têm um gato e são compradores bastante espertos", disse o especialista, enquanto o casal assentia, impressionado.

Praticamente todos os dados que ele conseguiu estavam corretos. Em apenas três meses, o computador havia armazenado 3.100 cookies - 25% dos quais eram de rastreamento publicitário (os chamados "cookies de seguimento").

Esses arquivos permitem a terceiros identificar tendências e direcionar campanhas a usuários específicos.

Que dados seu computador armazena?

Enquanto você navega na internet, o navegador e os cookies que ficam registrados nele gravam:

- Seu endereço de IP (número que identifica seu computador);

- Seu provedor de internet, sua velocidade de conexão;

- A quantidade de bateria que sua máquina tem a cada momento;

- A orientação do seu computador (através dos dados do giroscópio - sensores que informam a direção na qual os aparelhos eletrônicos estão se movendo);

- O sistema operacional que você usa e também os dados sobre seu processador;

- A resolução de sua tela e outras especificações de hardware.

Image caption O casal britânico contactado pela BBC ficou surpreso ao ser informado sobre as conclusões do especialista

Para além dos dados técnicos, a máquina também registra os seguintes dados pessoais:

-Sua localização - e, por consequência, a casa em que você vive (geralmente, um endereço aproximado bastante certeiro);

- O idioma que você fala (ou, ao menos, no qual escreve);

- Seu cartão de crédito (se você tiver o número registrado ou salvo para algum site);

- As redes sociais que você visita;

E tudo o mais que as páginas de internet que você visita revelarem sobre sua vida familiar, seus costumes, se você tem filhos, se tem carro (e qual), os filmes e séries que vê... a lista pode ser maior de acordo com o uso que você faça do dispositivo.