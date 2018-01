Expediente

BBC Brasil

Silvia Salek - Formada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1997. Antes de entrar para a BBC Brasil, em 2001, trabalhava como repórter de Economia no jornal carioca O DIA. Na BBC, foi produtora e apresentadora e passou por programas do Serviço Mundial como "The World" e "World Update". Fez mestrado em Estudos de Desenvolvimento e Antropologia Social no Birkbeck College, da Universidade de Londres. É diretora de redação desde dezembro de 2013.

Ricardo Acampora - Economista, com experiência no mercado financeiro tanto no setor público como na iniciativa privada. Trabalha como jornalista desde 1990, quando, baseado em Bruxelas colaborou com publicações como O Globo, Jornal do Brasil, Exame e Conjuntura Econômica. Mudou-se para Londres em 1991 e trabalha na BBC Brasil desde 96.

Caio Quero - Jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero e mestre em Relações Internacionais pelo King's College London. Na BBC Brasil, também atuou como produtor, editor-assistente, correspondente no Rio de Janeiro e repórter em Nova York. Foi editor de Internacional do portal Estadão.com.br. Tem passagem pela revista Veja São Paulo e cobriu música brasileira e erudita no Jornal da Tarde e no guia de final de semana do jornal O Estado de São Paulo.

Rogerio Wassermann - Trabalhou no jornal Folha de S.Paulo como repórter de Cidades, redator de Internacional e correspondente em Buenos Aires. Também trabalhou no jornal O Estado de S.Paulo, como repórter de Cidades, e na revista Veja, como editor-assistente de Internacional. Concluiu em 2005 mestrado em Estudos Latino-Americanos na Universidade de Londres.

Thomas Pappon - Foi produtor na Rádio Cultura de São Paulo e redator da revista Bizz. Também foi colaborador da redação brasileira da Deutsche Welle e do jornal O Estado de S.Paulo.

Eric Brücher Camara - Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, iniciou sua carreira como freelancer na sucursal carioca do jornal Folha de S. Paulo, sendo em seguida contratado por O Globo, atuando, em 1998, como correspondente em Berlim, na Alemanha. Em 2001 conclui o mestrado na University College of London (UCL) e desde 2002 integra a equipe da BBC Brasil.

Adriano Brito - Jornalista com mais de dez anos de experiência. Atuou como repórter, redator e editor nas editorias de Poder e Cotidiano do jornal Folha de S. Paulo antes de entrar para a BBC Brasil em julho de 2015, onde hoje é editor.

Luis Barrucho - Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, está na BBC Brasil desde abril de 2012. Antes, trabalhou como repórter de economia da revista Veja em São Paulo e na sucursal do Rio de Janeiro. Também atuou como colaborador nas agências de notícias AP, EFE e AFP.

Juliana Gragnani - Foi repórter de políticas culturais do caderno Ilustrada, da Folha de S. Paulo, onde trabalhou como pauteira e mais tarde repórter de Cotidiano, produzindo matérias sobre comportamento, segurança e educação. Produz vídeos e reportagens em texto para a BBC Brasil.

Mônica Vasconcelos - Integra a equipe da BBC Brasil desde 1993 e vem se especializando em cobrir assuntos ligados à cultura e às artes. Produziu a série Um Século de Jazz, na qual entrevistou grandes nomes do circuito, como Wynton Marsalis, Chic Corea e George Russell.

Ricardo Senra -

João Fellet - Formado pela USP, está na BBC Brasil desde 2010. Antes, trabalhou na Folha de S.Paulo e colaborou com veículos como O Estado de S. Paulo e o Braudel Papers. Morou por um ano em Angola, onde trabalhou na implantação do Jornal de Economia & Finanças, primeiro veículo sobre economia do país, e passou seis meses viajando pela África e pelo Oriente Médio. A viagem deu origem ao livro Candongueiro, publicado pela editora Record.

Mariana Schreiber - Formada em jornalismo pela UFRJ. Trabalhou por seis anos como repórter de economia para os jornais O Globo e Folha de S.Paulo. Na BBC Brasil desde 2014, primeiramente como produtora em Londres, onde trabalhou por nove meses. Em seguida, assumiu a posição de correspondente em Brasília.

Júlia Dias Carneiro (Correspondente bilingue) - Formada em jornalismo pela UFRJ, foi repórter do jornal O Globo, no Rio, e da Deutsche Welle, na Alemanha. Em 2006, atuou como correspondente do Globo em Berlim e estagiária do Die Welt. Em 2008, concluiu o programa de formação para jornalistas multimídia da Deutsche Welle. Atuou como editora-assistente da Ciência Hoje On-line em 2010, antes de entrar para a BBC Brasil, em outubro.

Camilla Costa - Formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Após uma passagem pelo jornal A Tarde, foi para São Paulo para fazer o Curso Abril de Jornalismo. Trabalhou como repórter na revista Veja e na Folha de S. Paulo, colaborou com a revista Superinteressante. Está na BBCBrasil desde setembro de 2010.

Paula Adamo Idoeta - Formada em jornalismo pela Cásper Líbero, com máster em jornalismo pela universidade argentina Torcuato Di Tella (em parceria com o jornal La Nación, onde estagiou). Já trabalhou no jornal e no site Gazeta Esportiva, na assessoria Ex-Libris, no portal G1, onde foi repórter de Mundo, e na Folha de S. Paulo, onde foi redatora de Mundo e responsável pela edição do suplemento The New York Times. Está na BBC Brasil desde 2010.

Felipe Souza - Formado em jornalismo pela PUC Campinas. Foi estagiário na sucursal da Globo em Campinas e trabalhou durante quatro anos como repórter de Cidades na Folha de S.Paulo. Na BBC Brasil desde 2016.

Camilla Veras Mota - Formada pela Universidade de São Paulo (USP). Foi repórter da revista Viagem e Turismo (Ed. Abril), do jornal Valor Econômico e jornalista-visitante do jornal alemão Der Tagesspiegel. Está na BBC Brasil desde julho de 2017.

Fernanda França -

Katie Wellham - Katie estudou português e literatura na universidade na Grã-Bretanha. Ela se juntou à equipe da BBC Brasil em 2007 como assistente de administração, antes de ir trabalhar com a equipe da África da BBC Media Action - a organização de desenvolvimento internacional da BBC. Em 2012, voltou para o Serviço Mundial da BBC, desta vez para o Business Development, como gerente de negócios para o Brasil. Baseada em São Paulo, ela trabalha desenvolvendo e administrando parcerias da BBC Brasil para rádio, TV e online.

New Broadcasting House, 5th Floor, zone D

BBC New Broadcasting House, Portland Place, London W1 1AA

BBC do Brasil Ltda. Rua Ferreira de Araújo, 741 1º Andar Pinheiros CEP.: 05428-002 São Paulo - SP

E-mail: e-mail geral: brasil@bbc.co.uk marketing e vendas:katie.wellham@bbc.co.uk

