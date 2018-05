A vingança por trás do massacre de 11 pessoas no México

Direito de imagem EPA Image caption Centenas de pessoas participaram do enterro dos 11 membros da família Sanchez-Hernandez

Tudo começou há nove anos com um estupro e uma ameaça - cumprida na sexta-feira com a execução de 11 integrantes de uma mesma família, segundo informações da Procuradoria-Geral do estado de Puebla, no México.

A chacina ocorreu na região de Coxcatlán. Homens encapuzados chegaram a pé, por volta da meia-noite, e se dirigiram à modesta casa da família Sanchez Hernandez. Lá, abriram fogo.

Direito de imagem EPA Image caption Os homens armados mataram nove adultos e duas crianças

Cinco mulheres, quatro homens e duas meninas morreram, ao passo que duas meninas, de quatro e cinco anos, estão em estado grave.

Vingança

Inicialmente, cogitou-se a hipótese de que o crime tinha motivos religiosos e que teria sido causado por um enfrentamento entre católicos e evangélicos.

A família Sanchez Hernandez era evangélica e vivia na comunidade de San José El Mirador, que há 15 años se separou da vizinha El Potrero, de maioria católica. Mas o prefeito de Coxcatlán, Vicente Lopez, descartou a hipótese.

"Descartamos as suspeitas de crime organizado e religioso. Trata-se de uma vingança", afirmou.

Direito de imagem AFP Image caption Primeiras investigações levaram em conta hipótese de crime religioso

Durante o fim de semana, as autoridades descobriram o incidente que desencadeou a matança.

"Colhemos depoimentos e as primeiras informações são de que, há nove anos, uma das mulheres falecidas teve um filho com um dos acusados, possivelmente fruto de um estupro", disse um porta-voz da Procuradoria-Geral.

O filho em questão não foi ferido na chacina, e testemunhas identificaram um dos atiradores como o pai, que havia ameaçado a família.

Investigadores dizem que o homem ameaçara matar a família se a agressão sexual fosse denunciada, o que acabou ocorrendo e resultando na prisão do homem, libertado apenas recentemente.

Direito de imagem EPA Image caption As vítimas fatais eram de Puebla, umas das regiões mais pobres do México

O parceiro da mulher violentada foi o que mais tiros recebeu entre as 11 vítimas e apresentava múltiplos ferimentos por facadas.

Segundo a promotoria, pelo menos dois suspeitos foram identificados.

Centenas de pessoas participaram do enterro das vítimas neste segunda-feira.

"Estamos todos chocados", disse o pader Anastasio Hidalgo, que celebrou missa para os 11 mortos.

"Foi um crime contra a humanidade", acrescentou.