Menino emociona nos EUA com pedido para ser adotado por padrasto no dia do aniversário

Um menino americano usou sua festa de aniversário para fazer um pedido especial a seu padrasto.

Kalani Watson completou 10 anos em 30 de abril.

Em sua festa em Los Angeles, registrada em vídeo, ele leu uma carta emocionada para o padrasto, Brandon Williamson, ao fim da qual pede para ser adotado adote.

“Pai, sei que hoje é o meu dia, mas, na verdade, é o nosso”, diz Kalani.

O menino fala sobre o relacionamento dos dois e, em determinado momento, faz a pergunta.

“Então, vamos parar com a brincadeira e tornar oficial. Brandon Craig Williamson, você me faria o maior favor no mundo? Você me adotaria?”, diz Kalani.

Brandon começa imediatamente a chorar e abraça o menino. O padrasto, então, abre uma caixa que Kalani lhe entrega - dentro dela há um formulário de adoção.

O vídeo, postado no Facebook pela mãe de Kalani, Porsche Williamson, viralizou.

Até o início dessa semana, tinha sido visto mais de 3 milhões de vezes.