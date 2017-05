O misterioso ressurgimento de praia desaparecida há mais de 30 anos

Direito de imagem Achill Island Tourist Office/Sean Molloy Image caption O antes e depois da praia de Dooagh: à esquerda, como ela ficou após as tempestades de 1984; à direita, a nova praia que surgiu no local.

Uma praia que havia desaparecido há mais de 30 anos ressurgiu recentemente de maneira quase milagrosa.

A praia de Dooagh, na ilha Achill, oeste da Irlanda, sumiu do mapa em 1984, após grandes tempestades que atingiram a região. Sobraram apenas formações rochosas.

Em abril deste ano, contudo, centenas de milhares de toneladas de areia foram arrastadas de volta à costa durante uma maré de proporções impressionantes que fez a praia renascer em seus momentos de glória.

Milhares de turistas visitam a área todo ano, e agora, com a "nova" praia de 300 metros na ilha, ganharam mais uma atração.

Emmet Callaghan, da central de turismo da ilha Achill, disse que a população local está empolgada com a novidade.

"Tivemos um engarrafamento recente aqui na vila, com carros, vans e pessoas chegando de todos os lugares da Irlanda e do Reino Unido para verem nossa nova praia", afirmou.

"As pessoas aqui sempre falavam dos dias que haviam curtido naquela praia, de como era legal frequentá-la quando eram crianças, então é muito bom poder ter esse lugar de volta e visitá-lo novamente - agora com com os filhos", pontuou.

Image caption Emmet Callaghan, da central de turismo da ilha Achill, disse que o povo da ilha se emocionou com o ressurgimento da praia

"Nós já temos cinco praias com o certificado da bandeira azul (indicador de qualidade ambiental), e se conseguirmos manter essa espero que seja a sexta."

Ivan Haigh, da Universidade de Southampton, apontou duas hipóteses que poderiam explicar o ressurgimento da praia.

"Pode ser que uma mudança na fonte de sedimentos, para acima ou abaixo da costa, tenha trazido uma nova carga de sedimentos para a praia", explicou.

Haigh também citou possíveis alterações nas características das ondas na região.

"Pode ser também uma mudança nas condições ambientais. Talvez uma alteração na distribuição de ondas ou uma série de marés que tenham oferecido condições ideais para essa praia retornar."

A central de turismo local e os turistas esperam agora que a "nova velha praia" tenha chegado para ficar - pelo menos até o próximo verão.