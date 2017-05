Jovem vira celebridade no Irã por semelhança com Messi

Basta Reza Parastesh sair na rua para as pessoas começarem a se amontoar ao redor dele pedindo uma foto ou um autógrafo.

Não que ele seja genuinamente famoso por si só. Mas na cidade iraniana de Hamadã, quase não há quem não o conheça – ou reconheça.

O “feito” de Parastesh é apenas ser muito parecido com o jogador Lionel Messi, do Barcelona.

Vestindo a camisa do clube catalão e andando pelos bairros com uma bola de futebol, o jovem é facilmente confundido com o camisa 10 argentino.

Foi há alguns meses que Parastesh notou sua semelhança com Messi e passou a cultivar a barba - assim como o craque do Barcelona tem feito atualmente.

Mas a fama veio com uma ideia de seu pai, que quis tirar uma foto de Parastesh com a camisa 10 do Barcelona e enviar a um site esportivo local.

No dia seguinte, o jovem já havia recebido um pedido de entrevista. E desde então vem assumindo cada vez mais seu papel de “sósia” de Messi atendendo a "fãs" na rua.

“As pessoas agora me veem como o ‘Messi iraniano’, então quero imitar tudo o que ele faz”, disse ele à agência de notícias AFP.

Com 25 anos de idade, Parastesh diz ser fã do Barcelona e afirma saber jogar futebol - mas não tão bem quanto o craque argentino.

A semelhança, porém, não trouxe apenas coisas boas para o iraniano.

No último final de semana, a polícia local o levou para a delegacia para acabar com o “tumulto” que sua presença estava causando na rua – era muita gente querendo se aproximar do “falso Messi” e tirar foto com ele.

Ainda assim, Parastesh tem gostado da vida de famoso - seu sonho é que o Messi verdadeiro um dia o contrate como dublê.

“Ele é o melhor jogador do mundo, então com certeza deve ter muito trabalho para fazer. Eu poderia representá-lo quando ele estiver muito ocupado”, brinca.