O ‘duelo’: documentário da BBC mostra roedor enfrentando cobra para defender seus filhotes

Documentaristas do canal BBC Earth conseguiram captar em detalhes o impressionante momento em que um cão-da-pradaria macho enfrenta uma serpente para proteger seus filhotes.

O animal avança contra a cobra e bate em sua cauda com as patas para espantá-la do local onde está sua prole.

O cão-da-pradaria é uma espécie de roedor herbívoro que vive em condições inóspitas na América do Norte.

O "duelo" captado pela BBC aconteceu no norte do México. Trata-se do lugar mais seco do país, dominado por dois grandes desertos: o de Sonora e o de Chihuahua.

No oeste da região as condições são ainda mais inóspitas, secas e difíceis.

A natureza dessa área é o tema de um capítulo da série de documentários “Mexico: Earth’s Festival of Life”, da BBC.

O documentário estreou no Reino Unido em 7 de maio e chegará à América Latina no segundo semestre.