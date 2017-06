Ciclista registra ataque diário de pássaro em estrada britânica

Aidan Williams é um ciclista "visado" pelos pássaros. Andando de bicicleta pela mesma via todos os dias, ele conta que sempre é atacado por uma ave de rapina que voa em sua direção e finca suas garras em sua camisa.

A região onde isso acontece com frequência é Sandon, no condado de Staffordshire, na Inglaterra. Um local arborizado e pouco movimentado.

Aidan garante que o problema das aves “é com ele”.

“Elas não atacam os carros, porque eles são muito grandes. Já vim aqui também com um grupo de ciclistas e aí elas não atacam também”, conta.

“Mas comigo sempre acontece.”

Aidan acreditava inicialmente que se tratasse de um falcão, mas Martin Fowlie, da RSPB (organização britânica de preservação à natureza), confirmou que era um abutre.

“Nessa época do ano, quando as aves têm seus filhotes no ninho, elas tendem a ser mais agressivas a predadores e a outras aves de rapina”, disse.

“Eles não costumam atacar pessoas. Mas pode acontecer.”