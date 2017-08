O polêmico lançamento da 'Trump TV', com que o presidente dos EUA quer combater a mídia tradicional

Direito de imagem Facebook Image caption Kayleigh McEnany deixou a CCN no sábado e, um dia depois, apareceu apresentando o programa de Trump

Nos Estados Unidos, o desemprego está caindo, a bolsa está subindo, a confiança do consumidor vai de vento em popa e o país dá sinais de estar no caminho certo. Essas são as "notícias verdadeiras" da semana em um polêmico informativo criado para a internet pelo presidente Donald Trump.

A ideia do boletim em vídeo, batizado pela imprensa americana de Trump TV é combater a mídia tradicional e suas supostas "notícias falsas".

O primeiro vídeo foi lançado no final de julho, apresentado pela nora do mandatário, Lara Trump, esposa de Eric Trump, executivo das Organizações Trump.

No programa, Lara deixava claro o objetivo da iniciativa: "Aposto que vocês não ouviram falar de todas as realizações do presidente nesta semana por conta de todas as notícias falsas que circulam por aí".

Em seguida, ela fez um resumo de mais de um minuto das "notícias verdadeiras" dos últimos dias - todas elas sobre feitos do mandatário, principalmente nas áreas econômica e migratória.

Direito de imagem Getty Images Image caption Lara Trump, esposa de Eric Trump, foi a primeira anfitriã do programa, que estreou no final de julho

No domingo, o informativo, denominado Notícias da semana, teve sua segunda edição. Desta vez, apresentado por Kayleigh McEnany, jornalista que até sábado aparecia na rede de TV americana CNN, onde mantinha uma postura de aberto apoio a Trump e à sua presidência.

A transmissão foi realizada da Trump Tower, em Nova York, e divulgada pela página pessoal do presidente no Facebook. De cara provocou polêmica na classe política e nos meios de comunicação do país; muitos consideraram que se trata de propaganda no estilo de governos autoritários.

'É como na Coreia do Norte'

Evan McMullin, ex-candidato independente à Presidência dos Estados Unidos, que enfrentou Trump e Hillary Clinton em 2016, descreveu o vídeo como "o tipo de propaganda que se veria na Coreia do Norte".

Direito de imagem Twitter Image caption Para Evan McMullin, um programa deste tipo lembra a propaganda vista na Coreia do Norte e destroi a capacidade do público de discenir a verdade e responsbilizar o governo

Para o jornal americano Washington Post, a transmissão de domingo pareceu menos um noticiário e mais uma "propaganda real" ou uma "televisão estatal".

Jornalistas da CNN, veículo contra o qual Trump mantém um forte embate verbal desde sua campanha presidencial, compararam o boletim a programas transmitidos pelos governos da Coreia do Norte, Rússia e Síria.

As críticas vão desde à seleção das notícias - que destacam o trabalho do presidente, geralmente com dados fora de contexto ou não verificados - ao cenário de onde as apresentadoras realizaram a transmissão.

Nos vídeos, um telão ao fundo exibe o logotipo da campanha presidencial de Trump e seu site na internet, enquanto uma mensagem na parte inferior da tela convida espectadores a se inscrever em futuras atualizações e a segui-lo nas redes sociais.

Centenas de seguidores da página do presidente no Facebook celebraram a iniciativa, por considerar que ela representa uma alternativa aos veículos que fazem frequentes críticas ao republicano.

"É triste, mas necessário ter que transmitir os feitos do presidente desta maneira. Os veículos deveriam fazer melhor seu trabalho de contar as notícias nacionais. Mas é como é. Acorda, Estados Unidos. Temos um presidente que dá certo", escreveu um dos seguidores.

Trump e a mídia

Desde sua chegada ao poder, Trump tem elevado o tom das críticas à maior parte dos meios de comunicação americanos, acusando-os de "caça às bruxas" e de difundir "notícias falsas" sobre seu governo.

Ele costuma destacar as notícias da rede de televisão Fox News, favorável à sua gestão, e de Breitbart News, um site de extrema-direita que foi dirigido, no passado, por Stephen Bannon, estrategista da Casa Branca.

E tem criticado especialmente a rede CNN, a ponto de publicar no Twitter em julho uma montagem de vídeo em que ele próprio aparece golpeando um indivíduo, no qual, em vez de seu rosto, o que se vê é um logo da rede americana de TV.

Direito de imagem Twitter Image caption The clip was originally submitted to a pro-Trump forum on the social media site Reddit

Jornais como Washington Post ou New York Times são frequentemente criticados no Twitter pelo governante, principalmente quando questionam seu trabalho na Casa Branca ou denunciam a suposta relação de membros de sua campanha presidencial com a Rússia.