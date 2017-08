Barco com imigrantes desembarca em praia cheia de turistas na Espanha

Um grupo de imigrantes desembarcou na Espanha na última quarta-feira, 9, à tarde. O momento foi flagrado pelo banhista Jaime Moreno.

Eles chegaram por um barco inflável à Playa dos Alemanes, na localidade de Zahara de los Antunes, uma popular área de veraneio próximo a Cadiz, no sul do país.

De acordo com a agência AFP, nove dos cerca de 30 estrangeiros que desceram do bote de borracha foram encontrados pela polícia. Eram menores de idade e chegaram sem documentos de identificação, possivelmente do Marrocos.

Eles serão encaminhados a centros de recepção onde poderão solicitar asilo formalmente.

Segundo a Organização Internacional de Migração (OIM), da ONU, três vezes mais imigrantes chegaram à Espanha neste ano comparado ao mesmo período de 2016.

Ao todo, 8.385 pessoas chegaram por mar até agora, número que pode ainda ultrapassar o da Grécia neste ano, que está em 11.713 pessoas.

“É possível que a Espanha supere a Grécia este ano”, afirmou Joel Millman, porta-voz da OIM.

“Parte da mudança pode ocorrer pelo fato de a rota (da Espanha) ser considerada mais segura pelo Marrocos”, acrescentou.

Mas tanto Espanha como Grécia estão bem atrás da Itália, que neste ano já recebeu 96.861 imigrantes ilegais, segundo a OIM.

A ONG Médicos Sem Fronteiras diz que os centros de recepção espanhóis estão lotados e não estão dando conta dos milhares de “recém-chegados desesperados”.