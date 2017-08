Cano gigante trazido pelo mar é encontrado em praia britânica

Um cano de 480 metros de comprimento apareceu na costa de Norfolk, a três horas de Londres, na Inglaterra.

Ele se desprendeu de uma embarcação que se dirigia à Argélia para um projeto de infraestrutura.

Apesar do espanto com o surgimento do objeto gigante, a guarda costeira da região garantiu que ele não representa risco à população.

Ele será armazenado em um local no próprio mar até ser devolvido ao fabricante na Noruega, cujo nome não foi divulgado.

Onze desses objetos foram encontrados na costa da cidade.