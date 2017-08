Atentado em Barcelona: quem eram as vítimas

Direito de imagem EPA Image caption Entre as vítimas do atentado, há cidadãos de pelo menos 34 países

Cidadãos de pelo menos 34 países estão entre as vítimas do atentado que matou 13 pessoas e deixou mais de 100 feridos em um dos pontos turísticos mais famosos de Barcelona, na Espanha.

Até agora, um belga foi oficialmente confirmado entre os mortos, todos eles atropelados por uma van que avançou em ziguezague contra os pedestres no calçadão da avenida Las Ramblas na tarde de quinta-feira. O vice-primeiro ministro do país, Didier Reynders, prestou condolências à família da vítima pelo Twitter.

"Infelizmente devemos lamentar uma vítima belga em #Barcelona. Envio minhas condolências à sua família e a seus próximos", escreveu Reynders, acrescentando que outros dois belgas estão hospitalizados, sendo um em estado grave.

Direito de imagem Reuters Image caption Homenagens às vítimas no local do incidente. No cartaz, a mensagem: 'Catalunha, lugar de paz'

Um italiano e um espanhol também estariam entre os mortos no ataque. Segundo o jornal La Repubblica, o italiano Bruno Gulotta, de 35 anos, caminhava com a mulher e os dois filhos, quando foi atingido pela van.

O espanhol Francisco Lopez Rodriguez, de 60 anos, também não teria resistido ao ataque e, segundo o jornal El Pais, sua esposa ficou gravemente ferida.

Entre os países com vítimas, estão: Alemanha, Argentina, Argélia, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Colômbia, Cuba, Egito, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Grécia, Holanda, Honduras, Hungria, Irlanda, Itália, Kuwait, Macedônia, Marrocos, Mauritânia, Paquistão, Peru, Reino Unido, República Dominicana, Romênia, Taiwan, Turquia e Venezuela.

O Itamaraty informou que até agora não há registro de brasileiros entre as vítimas.

Crianças

De acordo com as autoridades, há muitas crianças entre as vítimas. Um menino irlandês de cinco anos teria quebrado a perna.

A imprensa local publicou que a vítima mais jovem do ataque seria uma menina de três anos, mas ainda não se sabe sua nacionalidade.

Vinte e seis franceses

De acordo com o governo da França, 26 cidadãos franceses ficaram feridos no atentado, sendo 11 em estado grave. O ministro das Relações Exteriores do país, Jean-Yves Le Drian, vai a Barcelona nesta sexta-feira prestar assistência às vítimas.

"Meus pensamentos estão com estes cidadãos e suas famílias, a quem deixo meu total apoio da maneira mais forte", declarou.

Direito de imagem Getty Images Image caption Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas no atentado

Entre os feridos, também estão três australianos. Uma mulher de Nova Gales do Sul ficou gravemente ferida, mas seu quadro é considerado estável. Dois homens de Victoria tiveram ferimentos, mas não precisaram ser hospitalizados.

Um menino de sete anos, que se perdeu da mãe durante o ataque, estaria desaparecido.

Canal para assistência a famílias

Autoridades espanholas estão no aeroporto de Barcelona para prestar assistência a familiares das vítimas.

Uma linha telefônica foi disponibilizada para que parentes possam entrar em contato: ​ (+34) 900 400 012.

O atentado

O atentado aconteceu na tarde desta quinta-feira, quando uma van avançou contra pedestres na avenida Las Ramblas, um dos cartões-postais de Barcelona. O motorista escapou, e a polícia suspeita de que se trata de Moussa Oukabir, de origem marroquina. Pelo menos quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no ataque.

O grupo extremista autodenominado Estado Islâmico disse que o ataque foi realizado por "soldados" seus, sem dar mais detalhes.

Este é considerado o pior atentado na Espanha desde que 190 pessoas morreram nos ataques a bomba em trens de Madri, em 2004.

A polícia acredita que o atentado esteja relacionado a outros dois incidentes: a explosão em uma casa em Alcanar, na noite de quarta-feira, e a morte de cinco homens em uma operação para impedir um possível atentado na cidade turística de Cambrils - os suspeitos usavam cintos-bomba falsos.