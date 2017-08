'Cinderela da Nigéria': vendedora de pães vira modelo consagrada

Em menos de um ano, a vida da nigeriana Olajomoke passou por uma mudança radical.

Nesse período, ela passou de vendedora de pães a celebridade em Lagos, capital da Nigéria.

"A vida em Lagos (Nigéria) é difícil. Você tem que ser forte para sobreviver", diz a jovem, hoje uma estrela em ascensão.

"Era difícil dar de comer a mim mesma e a meus filhos. Lucrava US$ 0,03 (R$ 0,09) por pão", acrescenta.

A vida de Olajomoke, apelidada de "Cinderela da Nigéria", mudou quando ela foi fotografada em uma sessão de fotos do rapper britânico Tinie Tempah.

A foto viralizou, e ela foi lançada ao estrelato.

"No início, foi difícil para mim, mas as pessoas me ensinavam como posar para fotos, me maquiar, me vestir. Agora estou acostumada com isso", explica.

Olajumoke já firmou vários contratos como modelo.

Mas seu sucesso nas redes sociais também tem um lado ruim.

"Alguns comentários no Instagram são ofensivos, me deixam zangada", diz.

"Alguns deles são bons; outros ruins. Mas eu digo a mim mesma para me acalmar", acrescenta.

Olajumoke diz que não sente "falta de nada da vida que tinha como vendedora de pães".

"Mas tenho saudade dos outros vendedores, que eram meus amigos", diz.

"Mantemos contato; não me esqueço deles."