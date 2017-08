6 anos após acidentes, China vai relançar os trens mais rápidos do mundo

Direito de imagem Getty Images Image caption Acidentes com trens de alta velocidade mataram 40 pessoas em 2011 na China

A frota de trens de alta velocidade da China se tornará, mais uma vez, a mais rápida do mundo.

Seis anos após duas falhas deixarem 40 pessoas mortas, a velocidade máxima do Fuxing - "rejuvenescimento" em chinês - novamente poderá superar os 300 km/h, limite estabelecido após as tragédias.

A partir da próxima semana, alguns desses trens serão autorizados a correr a cerca de 350 km/h. Com a velocidade máxima mais alta, o tempo de viagem entre Pequim e Xangai deve diminuir em cerca de uma hora.

Até 21 de setembro, sete dos trens-bala chineses poderão viajar com o novo limite.

Direito de imagem Reuters Image caption Trem foi rebatizado de Fuxing ("rejuvenescimento")

Sistema de monitoramento

Para marcar o retorno do serviço de trens de alta velocidade, as composições foram batizadas de Fuxing, um nome em linha com um slogan do governo nacional e de seu plano de desenvolvimento.

Todas as composições foram equipadas com um sistema de monitoramento melhorado, que irá diminuir a velocidade e parar os trens automaticamente em caso de emergência.

Acredita-se que o operador nacional de ferrovias chinesas esteja buscando formas de modernizar os trilhos para permitir que os motores funcionem ainda mais rápido - talvez a velocidades de até 400 km/h.

A estimativa é que a China tenha cerca de 19.960 km de trilhos de alta velocidade.

As falhas de 2011 envolvendo trens de alta velocidade levaram a uma investigação estatal sobre o ministério responsável, o que levou à descoberta de um esquema de corrupção generalizada.

Muitos funcionários acabaram acusados ​​de corrupção e abuso de poder. Duas pessoas em altos cargos acabaram condenadas à morte, mas sua sentença foi suspensa - na China, muitas penas desse tipo são convertidas em prisão perpétua.