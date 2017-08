Ao vivo, repórter ajuda a resgatar homem preso em caminhão quase submerso nos EUA

Uma repórter de TV nos EUA ajudou a resgatar um homem preso em um caminhão quase submerso em Houston, no Texas.

Brandi Smith, do canal KHOU 11, que trabalhava com o cinegrafista Mario Sandoval, fazia uma entrada ao vivo para falar sobre os estragos provocados pela passagem do furacão Harvey quando eles perceberam o veículo nas proximidades de uma ponte.

Por sorte, uma equipe de resgate equipada com um barco passava pelo local naquele momento e foi parada, ao vivo, pela equipe de reportagem - os agentes da polícia local estavam se dirigindo para outra operação.

O caminhão ficou preso ao tentar circular por uma estrada inundada, onde as águas chegavam a três metros de profundidade.

"Vimos que os limpadores do veículo ainda estavam funcionando e, quando chegamos mais perto, percebemos movimento na cabine do caminhão. Tínhamos que tentar ajudá-lo", disse a repórter.

O motorista, identificado apenas como Robert, foi resgatado pela janela do caminhão.

Autoridades americanas estimam que Harvey trouxe desde sexta-feira mais de 75 cm de chuva para Houston, transformando ruas em rios.