Por que o uísque fica melhor quando misturado com água, segundo a ciência

Alguns bebem puro, outros com gelo e há quem prefira diluído com algumas gotas de água. Mas o que realmente deixa o uísque com melhor sabor?

Como tudo, isso é uma questão de gosto. Mas de acordo com uma nova pesquisa científica, o sabor do uísque é potencializado, paradoxalmente, quando diluído com água.

Bjorn Karlsson e Ran Friedman, químicos da Universidade de Linnaeus, na Suécia, chegaram a essa conclusão depois de criar um modelo computadorizado que permitiu analisar as interações entre água, etanol e o composto orgânico chamado guaiacol, proveniente de barris de carvalho onde o uísque é envelhecido e que dá à bebida o seu sabor característico.

Eles descobriram que quando o licor tem uma porcentagem de álcool igual ou superior a 40%, as moléculas de guaiacol tendem a ficar no líquido.

No entanto, quando a porcentagem de álcool diminui para 25%, essas moléculas se aproximam da superfície do líquido, levando consigo o aroma esfumaçado e o sabor do uísque.

Diluir o álcool no uísque de 45% para 27%, afirmam, aumenta a densidade de guaiacol na superfície em mais de um terço.

Quanta água?

A questão é por que os produtores não envasam a bebida diretamente com sua porcentagem perfeita de álcool?

Na opinião dos pesquisadores, isso ocorre porque os fabricantes querem evitar o risco de que os compostos que dão sabor à bebida escapem pelo topo da garrafa e sejam perdidos quando abertos.

E, por outro lado, adicionar água é uma tarefa mais do que simples.

Mas, sendo assim, quanto de água é preciso adicionar?

"A maneira como experimentamos sabor e aroma é muito individual", diz Karlsson.

"Algumas pessoas preferem colocar gelo para resfriá-lo e dar um sabor mais suave. É por isso que não há uma resposta genérica sobre o quanto adicionar para torná-lo melhor", diz o pesquisador.

Agora, os cientistas - que reconhecem não ser grandes bebedores de uísque - se propõem a descobrir como as drogas que contêm uma mistura similar de moléculas (como remédios para a tosse) se comportam dentro do nosso corpo.