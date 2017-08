A tempestade Harvey em números

A tempestade Harvey provocou o dobro das chuvas que o furacão Katrina - e esse é apenas um dos números por trás do fenômeno que já deixou centenas de milhares de pessoas desabrigadas nos Estados Unidos.

Ela atingiu primeiramente Rockport, uma cidade costeira do Texas, e nesta quarta-feira chegou a Louisiana. No Texas, as mortes reportadas até agora chegam a 30 - pelo menos 15 foram confirmadas -, mas o número ainda pode aumentar.

Harvey também colocou em risco um total de R$ 1,2 trilhão em propriedades residenciais.

Somente em 28 de agosto, choveu o correspondente 53 trilhões de litros de água. E ainda se espera ao menos 19 trilhões de litros nos próximos dias.