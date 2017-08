Image caption

No dia 31 de agosto de 1997, Diana jantou no Hotel Ritz em Paris com seu namorado à época, o milionário Dodi Al Fayed. Ambos entraram em um Mercedes com seu motorista e um guarda-costas. Foram seguidos por numerosos fotógrafos em motocicletas. O carro em que viajaram bateu em um pilar de túnel da capital francesa. Diana, Al Fayed e o motorista morreram.