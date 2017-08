Parque de Paris anuncia abertura de área para nudistas

Direito de imagem Getty Images Image caption Será o primeiro parque com área para nudistas numa área pública de Paris

Um parque de Paris irá dedicar uma área do tamanho de um campo de futebol ao nudismo.

A partir de 15 de outubro, o espaço será aberto no parque Bois de Vincennes, que fica no leste da cidade, como parte de um experimento temporário.

Autoridades dizem que não será tolerado o exibicionismo ou o voyeurismo. Um aviso de "boas maneiras" será colocado no local.

"(A decisão) mostra a nossa mente aberta para o uso de espaços públicos em Paris", diz Penelope Komites, vice-prefeita encarregada dos parques.

Avisos vão informar os visitantes sobre o espaço para nudistas ou naturistas. Ele ficará aberto entre as 8h e as 19h30 próximo à reserva de pássaros do parque.

Direito de imagem Getty Images Image caption Área não permitirá exibicionismoo nem voyeurismo

Aqueles que apoiam a medida dizem que, em um país com tantas praias e acampamentos abertos ao nudismo, Paris também deveria ter um local dedicado a esse estilo de vida.

"É uma verdadeira alegria, é mais uma liberdade para os naturistas", contou à agência de notícias AFP Julien Claudé-Pénégry, da Associação de Naturistas de Paris.

"Isso mostra o quão mente aberta é a cidade, e isso vai ajudar a mudar a atitude das pessoas quanto à nudez, aos nossos valores e ao nosso respeito à natureza", afirmou Claudé-Pénégry. Ele estima que milhares de pessoas podem passar a usar o lugar.

Mas a ideia também enfrenta críticas. Quando foi anunciada, no ano passado, um político centrista a considerou a "uma loucura".

Parisienses já têm uma piscina pública que é aberta à prática de nudismo três vezes por semana.