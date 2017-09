'Só matamos negros', diz policial flagrado em filmagem nos EUA

Um policial dos Estados Unidos foi flagrado em uma filmagem dizendo a uma mulher que ela não deveria ter medo dele porque não era negra.

O caso ocorreu em julho do ano passado no condado de Cobb, no Estado da Virgínia.

O policial havia parado um carro e decidido apreendê-lo e prender a motorista porque ela estava embriagada.

Ele pediu então à passageira que pegasse o celular no seu colo para ligar para os conhecidos que estavam vindo buscá-las dizendo que isso não era mais necessário.

“Tenho medo de abaixar as mãos. Já vi muitos vídeos da polícia”, disse a mulher, referindo-se a gravações que mostraram pessoas sendo atingidas por policiais.

Foi quando o policial retrucou: “Mas você não é negra. Lembre-se que só matamos negros”.

"Sim, só matamos os negros, ok? Todos os vídeos que você viu havia brancos sendo mortos? Havia?"

No país, pessoas negras têm três vezes mais chances de serem alvejadas e mortas pela polícia em comparação com pessoas brancas, de acordo com um levantamento do jornal The Washington Post.

A polícia de Cobb disse que o policial Greg Abbott será demitido.

Mas seu advogado afirmou que ele se aposentará.