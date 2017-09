'Tivemos que voltar para mostrar resistência': Manchester Arena abre pela primeira vez após atentado em show

Direito de imagem Reuters Image caption Público passa por triagem rigorosa na fila para evento

Milhares de pessoas estão participando de um show beneficente na Manchester Arena, na Inglaterra. É o primeiro evento no local após os ataques com bombas em maio, que deixaram 22 mortos.

O músico Noel Gallagher é a atração principal do show We are Manchester ("Somos Manchester"), com participação da banda Courteeners e do poeta Tony Walsh.

O autor do ataque, Salman Abedi, detonou uma bomba caseira na saída de um show da cantora pop Ariana Grande, em 22 de maio.

Para o evento deste sábado, foram reforçadas medidas de segurança na reabertura da arena - como restrições no tamanho das bolsas que poderiam entrar no local.

Image caption A filha de Charlotte Campbell, Olivia, morreu no ataque

"Tivemos que voltar para mostrar resistência, para mostrar que não temos medo e que não queremos que Manchester tenha medo", diz Charlotte Campbell, cuja filha Olivia, de 15 anos, morreu no atentado.

"A música era a vida de Olivia. Se ela ainda estivesse aqui hoje, estaria entrando por essas portas conosco, mostrando a resistência dela, que eles podem tê-la pego, mas ela não foi derrotada. Ela está aqui conosco".

Image caption Sally Thornton-Heywood diz que a volta à arena foi sensível

Toda a receita do show será destinada ao estabelecimento de um memorial permanente para as vítimas, que será construído pelo novo fundo Manchester Memorial.

Sally Thornton-Heywood, que foi ao show de Ariana Grande com a filha, Tilly, 13, diz que se sentiu "muito emocionada".

"Eu só fiquei pensando naqueles pais, nas crianças e no medo que os tomou", diz.

"Felizmente, nós estávamos do outro lado da arena".

Homenagens

As jovens Jennifer Stuart, de 28 anos, Sophie Chadwick, 27, e Liv Slack, 29, contaram terem se sentido seguras na chegada à arena.

"Estamos aqui pelo que isto significa para Manchester. É sobre reunir as pessoas. As bandas também são fantásicas. E a atmosfera será incrível", afirma Stuart.

"Nós viemos aqui muitas vezes em nossas vidas e continuaremos fazendo isto".

Direito de imagem Reuters Image caption A música 'Don't look back in anger', de Noel Gallagher, se tornou um hino da cidade

O poeta Tony Walsh absorveu o espírito da cidade ao apresentar o poema "This Is The Place" em uma vigília, no dia seguinte ao ataque.

"Aquela noite foi um momento e tanto, e acho que haverá um ponte entre esta noite e aquele dia", diz Walsh.

"Vinte e duas pessoas perderam suas vidas, centenas foram feridas. Nesta noite, estamos prestando nosso respeito, arrecadando dinheiro para um memorial permanente, e também nos divertiremos".

A apresentação de Noel Gallagher também terá um significado particular - sua música "Don't look back in anger" se tornou uma espécie de hino pela união no pós-ataque, depois que uma multidão começou a cantá-la espontaneamente no memorial.