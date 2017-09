Após seis meses de tentativas, voluntários conseguem resgatar foca com anel de plástico no pescoço

Image caption Como a foca evitava ser capturada, seu resgate demorou meses | Crédito: Friends of Horsey Seals

Uma foca foi resgatada na quinta-feira na praia de Horsey, na costa leste da Inglaterra, com ferimentos "terríveis" causados por um objeto de plástico semelhante a um disco de frisbee.

O animal fora visto pela primeira vez com o anel em volta do pescoço quase seis meses antes. Como evitava ser capturado, contudo, ninguém conseguia se aproximar dele para resgatá-lo.

Com o passar do tempo, à medida em que a foca crescia, o brinquedo passou a sufocá-la cada vez mais.

Voluntários do Friends of Horsey Seals (Amigos das Focas de Horsey, em tradução livre) conseguiram alcançar "Senhora Frisbee", como foi apelidada, nesta quinta-feira e deixaram-na aos cuidados da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade Contra os Animais (RSPCA, na sigla em inglês), que afirmou que sua recuperação pode levar meses.

Image caption A recuperação da "Senhora Frisbee" pode levar meses | Crédito: RSPCA

Image caption O animal foi abandonado pelas outras focas | Crédito: David Vyse

"Enquanto estava saudável, ela estava sempre rodeada por outras focas. Uma delas sempre acabava se assustando e todas fugiam ao mesmo tempo, o que tornava difícil capturá-la", conta Peter Ansell, presidente da Amigos das Focas de Horsey.

Recentemente, entretanto, os voluntários notaram que o animal estava mais abatido e que parecia "aflito". As demais focas também haviam-no deixado sozinho.

Após a captura, a foca foi levada para o hospital da RSPCA em East Winch, que, assim como Horsey, fica no condado de Norfolk.

"Ela está bem melhor. Está viva e comendo peixes", disse o diretor do hospital Alison Charles.

"Nós conseguimos retirar o objeto, mas o pescoço dela está terrível. Nunca vi nada parecido".

Image caption O anel de plástico causou feridas profundas no animal | Crédito: RSPCA

A organização Amigos das Focas de Horsey afirmou ter recebido relatos de uma outra foca com um pneu de borracha em volta do corpo e de uma terceira vista com uma corda em volta do pescoço e da nadadeira.

Eles alertam sobre os riscos do depósito de lixo nas praias e no mar.