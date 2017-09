Existência da menina Frida Sofía, que estaria sob ruínas de escola mexicana, é descartada

Direito de imagem Reuters Image caption Segundo a Marinha mexicana, 19 crianças morreram soterradas em escola na Cidade do México

Autoridades mexicanas descartaram, nesta quinta-feira, a existência de uma menina chamada Frida Sofía, que estaria soterrada nos escombros da escola Enrique Rébsamen, que desabou na Cidade do México.

O subsecretário da Marinha, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, afirmou que há indícios apenas da presença de uma mulher adulta sob os escombros, que trabalhava como inspetora do colégio - por isso os esforços de resgate continuam.

Segundo Beltrán, 19 crianças que estudavam na Enrique Rébsamen morreram. Outros alunos estão com suas famílias ou se recuperam de ferimentos em hospitais.

A escola desabou na terça-feira após o terremoto de magnitude 7,1 que atingiu a região central do México e deixou mais de 230 mortos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo subsecretário da Marinha, pode haver ainda uma mulher adulta soterrada nos escombros Escola Rébsamen

Muitos meios de comunicação mexicanos e internacionais, como a BBC Brasil, reportaram que haveria uma criança soterrada com o nome Frida Sofía.

"Sabemos de uma menina que nos consta estar viva, e ela nos faz ver que há outras crianças com vida. Mas não sabemos da quantidade (de pessoas soterradas). Queremos controlar as informações com muita cautela", havia afirmado em entrevista ao canal Milenio Televisión o almirante José Luis Vergara, oficial maior da Secretaria da Marinha, que coordena a operação.

A Televisa, a maior rede de televisão mexicana, publicou um desmentido nesta quinta-feira.