Irã desafia Trump e testa míssil de médio alcance; assista

O Irã informou que testou com sucesso um novo míssil de médio alcance, desafiando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O lançamento do míssil Khoramshahr, que tem alcance de 2 mil km, foi mostrado na TV estatal.

Não se sabe onde o teste foi realizado.

Na última terça-feira, em discurso na Assembleia Geral da ONU, Trump havia criticado o programa de mísseis do Irã e o acordo nuclear das potências ocidentais com o país.

Dias depois, na sexta-feira, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que o Irã continuaria a fortalecer seu poderio militar.

Antes de ser lançado, o míssil Khoramshahr havia sido exibido durante uma parada militar na capital Teerã.

O projétil é capaz de carregar várias ogivas, segundo a imprensa estatal.

O ministro da Defesa do Irã, General Amir Hatami, destacou as qualidades do míssil.

"A habilidade de esquivar-se da linha de defesa aérea do inimigo e ser guiado do momento do lançamento até o alvo ser atingido torna o Khoramshahr em um míssil tático", disse.

Segundo ele, o Irã não “pediria permissão de nenhum país para produzir vários tipos de mísseis”, acrescentou.

Os EUA anunciaram novas sanções contra o Irã em julho sobre o programa de mísseis balísticos e contra o que chamaram de apoio do país a organizações terroristas.

Em janeiro, o Irã já havia realizado um teste de míssil balístico. Para os EUA, o teste viola os termos do acordo de 2015 entre o Irã e seis potências mundiais pelos quais o país aceita limitar seu programa nuclear em troca de alívio nas sanções.

Teerã reitera que seu programa de mísseis não viola o acordo. O governo iraniano alega que os mísseis não vão carregar ogivas nucleares.