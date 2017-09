Eleições na Alemanha: Merkel conquista quarto mandato, indicam sondagens

Direito de imagem Reuters Image caption Merkel terá, agora, de formar um governo de coalizão, processo que pode durar meses

A chanceler alemã Angela Merkel foi reeleita para um quarto mandato nas eleições federais realizadas neste domingo, indicam sondagens. O resultado oficial será conhecido nas próximas horas.

Seu partido, a UDC (União da Democracia Cristã), ganhou 32,5% dos votos, permanecendo como o maior do Bundestag, o Parlamento alemão, segundo pesquisa realizada pela rede de TV ARD.

Já o SPD (Social Democrata), que faz parte da coalizão de seu governo, obteve 20% dos votos.

A vice-líder do SPD, Manuela Schwesig, definiu o resultado como uma "pesada derrota". Segundo ela, o SPD pode partir para a oposição, encerrando a coalizão com Merkel.

Enquanto isso, o AfD, o Alternativa para a Alemanha (AfD), que é anti-imigração e anti-Islã, conquistou 13,5% dos votos, tornando-se a terceira maior força política do país.

Segundo as sondagens, o desempenho do AfD foi melhor do que o previsto inicialmente pelas pesquisas de intenção de voto. Será a primeira vez que a extrema-direita chega ao Parlamento alemão.

No Twitter, a líder do AfD, Frauke Part, disse que a Alemanha havia passado por um incomparável "terremoto político".

Merkel terá, agora, de formar um governo de coalizão, processo que pode durar meses.