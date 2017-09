A faixa de pedestres que engana os motoristas para forçar redução da velocidade

Image caption Faixa foi pintada de forma que parece flutuar sobre o asfalto / Foto: Gusti Productions

Ísafjörður, um pequeno vilarejo da Islândia, acaba de virar notícia internacional por causa de uma faixa de pedestres.

É que não se trata de uma faixa de pedestres qualquer, encontrada em uma esquina comum por aí.

Em Ísafjörður, as listras brancas flutuam sobre o asfalto - ou ao menos é o que parece quando vistas à distância.

Tudo não passa de uma ilusão de ótica. O desenho foi feito propositalmente desta forma para que ela pareça ser tridimensional e, assim, chamar mais a atenção dos motoristas quando se aproximarem dela.

O objetivo é reduzir a velocidade dos veículos nas áreas residenciais do vilarejo pesqueiro de 2,6 mil habitantes no noroeste islandês.

Image caption Pintura cria uma ilusão de ótica para fazer com que motoristas freiem / Foto: Gusti Productions

As fotos da nova faixa de pedestres rodaram o mundo. Mas, ainda que seja a primeira do tipo na Islândia, não é uma ideia exatamente original.

Gautur Ívar Halldórsson, diretor-executivo da Vegmálun GÍH, a empresa que criou a faixa 3D, disse ao site de notícias local Vísir que a inspiração veio de Nova Déli, capital da Índia.

A técnica aplicada por lá no ano passado já foi usada em outras cidades indianas e também na China.

É um recurso para tentar prevenir fatalidades com pedestres. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 22% das mortes no trânsito no mundo são de pedestres atropelados.