Áudio revela tenso momento em que polícia localiza autor de tiroteio em Las Vegas

Vozes capturadas por rádio amador mostram a troca de comunicações entre unidades especiais da polícia que tentavam encontrar o autor dos disparos de um quarto de hotel que mataram dezenas de pessoas que assistiam a um show no domingo em Las Vegas.

A gravação dá uma ideia do frenético cenário que se desenrolou no Mandala Bay Hotel - que culminou com os policiais descobrindo o corpo do atirador, que tinha se suicidado.

Segundo a imprensa dos EUA, o americano Stephen Paddock, de 64 anos, que matou 59 pessoas e deixou pelo menos 527 feridos, tinha mais de 20 armas em seu quarto - algumas delas automáticas, com cartuchos de munição capazes de armazenar dezenas, ou até centenas de balas de uma só vez.