Câmera de policial mostra momento em que local de atirador de Las Vegas foi identificado

A polícia americana divulgou imagens que mostram o momento em que agentes descobriram de onde vinham os tiros que atingiam a multidão que assistia a um festival de música em Las Vegas.

Enquanto buscavam o local dos disparos, eles pediam que as pessoas ficassem abaixadas e fora da rota de tiros.

As imagens da ação foram registradas pela câmera de um policial.

O autor do massacre, Stephen Paddock, de 64 anos, foi encontrado morto assim que a polícia entrou no quarto 135 do 32º andar do hotel Mandalay Bay.

Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. O massacre de Las Vegas foi o mais letal da história do EUA.

A polícia, contudo, ainda não sabe a motivação do ataque, que aconteceu na noite de domingo.