Carro invade calçada e deixa feridos perto de Museu de História Natural de Londres

Direito de imagem @damohack Image caption Local foi cercado pela polícia

Uma colisão provocada por um carro neste sábado deixou feridos nos arredores do Museu de História Natural de Londres, um dos mais populares da capital britânica.

A polícia londrina afirmou que "diversas pessoas" sofreram ferimentos quando um carro invadiu a calçada de uma rua em South Kensington, área central e nobre de Londres. A repórter da BBC Chloe Hayward, que estava saindo do museu no momento do incidente, diz que ouviu dos policiais no local que os ferimentos parecem ser leves.

Um homem foi detido e o museu foi cercado por policiais armados e cães farejadores.

Via Twitter, o Museu de História Natural disse estar acompanhando a polícia após o "sério incidente".

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do caso e se poderia ser ou não um tipo de atentado, mas as autoridades londrinas ficam em alerta por conta do histórico recente de ataques com veículos em grandes cidades europeias.

Uma testemunha que passava pelo local com amigos disse que "enquanto esperávamos pelo semáforo, ouvimos o que pareceram ser tiros e vimos um carro subindo na calçada. Nós simplesmente corremos. Quando a situação acalmou voltamos para onde estávamos e vimos um homem no chão sendo imobilizado pela polícia".

Esta reportagem será atualizada com mais informações