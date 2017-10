Tigres brancos atacam e matam cuidador em parque nacional da Índia

Direito de imagem AFP Image caption Cuidador morto em parque na Índia tinha começado a trabalhar no local há pouco mais de uma semana

Um cuidador de animais foi atacado e morto por dois raros jovens tigres brancos no parque nacional no sul da Índia, informaram as autoridades locais.

O cuidador, de 40 anos, foi atacado e morto quando tentava levar os tigres para suas jaulas na noite deste sábado no Bannerghatta Biological Park.

Um funcionário do parque disse que os tigres avançaram sobre o cuidador porque um dos quatro portões da jaula não estava devidamente fechado.

O cuidador tinha começado a trabalhar no parque nacional há pouco mais de uma semana.

Irritada, sua família fez um protesto do lado de fora do parque neste domingo. Os familiares da vítima acusa a administração do local de negligência e pedem que uma indenização financeira pela morte do cuidador.

Outro cuidador do parque localizado perto de Bangalore relatou ter sido ferido por leões há dois anos.

Os tigres brancos são uma espécie em extinção encontrada no sul e leste da Ásia. Sua cor deriva de um gene recessivo.