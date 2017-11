Comércio viking de esquilos pode ter espalhado hanseníase

Image caption Uma pesquisa revelou que um crânio encontrado em Suffok, na Inglaterra, tinha marcas de hanseníase semelhante à encontrada em esquilos

O comércio de esquilos feito por Vikings pode ter levado hanseníase para a Inglaterra durante a era pré-medieval, indicam arqueólogos.

Uma pesquisa revelou que um crânio humano encontrado em Suffok, na Inglaterra, tinha marcas bastante semelhantes a um tipo da doença conhecida por afetar esquilos.

Testes de radiocarbono dataram o crânio feminino encontrado em Suffok entre os anos 885 e 1015.

A mesma variante da doença também foi identificada em restos mortais datados da Idade Média e encontrados na Dinamarca e também na Suécia - países naturais dos Vikings.

Sarah Inskip, da Universidade de Cambridge, afirmou que o contato com a "pele e carne de esquilo, muito apreciadas, podem ter espalhado a doença."

O sequenciamento de DNA da bactéria Mycobacterium leprae, responsável pela hanseníase e encontrada animais "modernos", mostrou que ela está relacionada com o tipo encontrado no esqueleto achado em Suffok.

Essa bactéria também é semelhante à identificada em tatus, que posteriormente foi transmitida a seres humanos na Flórida, nos Estados Unidos.

Image caption Crânio encontrado na Inglaterra com marcas de hanseníase (Foto: Sarah Inskip)

"A ideia de que a hanseníase possa ter vindo dos esquilos é bastante interessante", diz Inskip. Os portos de King's Lynn e de Yarmouth, na Inglaterra, eram importantes importadores de pede de esquilos vindos da Dinamarca e da Suécia, ela acrescenta.

Na época, esses animais também eram domesticados.

A hanseníase foi anteriormente encontrada no esqueleto de um homem em Chesterford, na Inglaterra, que datava entre os séculos 5 e 6 a.C., sugerindo que a doença persistiu por centenas de anos no Sudeste da Inglaterra.

"Esta nova evidência, juntamente com a existência de 'leprosários' em East Anglia (no Leste da Inglaterra), a partir do século 11, contribui para a ideia de que a doença era endêmica nesta região antes de outras partes do país".