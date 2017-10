Quem é quem no megaescândalo da suposta ligação entre a Rússia e a campanha de Trump

É uma trama mais envolvente que a de qualquer seriado do momento. As investigações sobre a interferência russa na eleição americana e um suposto conluio entre a campanha de Donald Trump e o Kremlin continuam a ter desdobramentos diários tal qual intrincadas séries como House of Cards e Game of Thrones.

Três pessoas já foram formalmente acusadas por Robert Mueller, o investigador que busca saber se há ligações entre a equipe do presidente americano e Moscou.

Entenda a seguir quem são os principais personagens das primeiras três temporadas do drama político mais importante do mundo no momento.

1ª Temporada - A Eleição

Essa é a temporada em que Trump, a estrela de um reality show, lança sua campanha presidencial com o apoio de sua família e chama a atenção do russos. Ao final dela, resta a pergunta: Trump pode de fato vencer?

Quem é? Donald Trump, o candidato bilionário que, na 3ª temporada, assumirá como o 45º presidente dos Estados Unidos.

A trama Conforme ele se ocupa com sua campanha, cruzando o país em busca de votos, os serviços de inteligência americanos dizem que a Rússia hackeou os emails de seus rivais democratas. A questão é: por quê? O Kremlin tentava alterar o resultado da eleição? E o quanto sabia Trump e sua equipe? Trump teria tentado encobertar alguma coisa diante dessa investigação?

Quem é? Era quem comandava a campanha de Trump antes de ser obrigado a se demitir por ter laços com oligarcas russos e a Ucrânia.

A trama Manafort passou mais de uma década como consultor político na Ucrânia. Ele deixou a campanha de Trump em agosto de 2016, depois de ser acusado de ter ligações com grupos pró-Rússia naquele país. Também participou de uma reunião crucial com um advogado russo que estava tentando fornecer à equipe de Trump informações secretas. Nega as 12 acusações contra ele, entre elas lavagem de dinheiro, sem relação com a eleição de 2016. Um de seus sócios, Rock Gates, também refutou as acusações. Terá um papel importante na 3ª temporada.

Quem é? O filho mais velho do presidente. O Trump que sabidamente se encontrou com russos - a questão é por quê.

A trama Seu papel nesta saga gira em torno de uma reunião com uma advogada russa, organizada por um empresário do ramo musical (personagem da 3ª temporada). Em junho de 2016, esse empresário, Rob Goldstone, ofereceu a Trump Jr. um encontro com Natalia Veselnitskaya prometendo informações comprometedoras sobre Hillary Clinton.

"Essas são obviamente informações privilegiadas e sensíveis referentes à Rússia e ao apoio de seu governo a Trump", escreveu Goldstone. "Amei", respondeu Trump Jr., que, em seguida, convidou o empresário e Veselnitskaya à Torre Trump, em Nova York, onde eles se encontraram com integrantes da equipe do presidente, Jared Kusher e Paul Manafort.

Essa reunião é uma peça-chave da trama, porque levanta diversas questões importantes. Isso significa que houve um conluio entre a campanha de Trump e um governo estrangeiro? Trump Jr. diz que a reunião foi sobre a política de adoções da Rússia, e Veselnitskaya afirma que não atuava como representante do governo russo. Mas essa cena será repassada inúmeras vezes pelos investigadores enquanto eles tentam saber se ocorreu algo inapropriado.

2ª Temporada - A Transição

Trump deixa seus críticos confusos ao vencer a eleição. Mas a transição é tão intensa quanto a temporada anterior conforme Trump escolhe seu gabinete e introduz personagens-chave. A temporada termina com ele fazendo o juramento presidencial em uma manhã fria de janeiro - mas há novas reviravoltas por vir.

Quem é? O ex-general de semblante duro que se tornaria o integrante mais fugaz do gabinete de Trump. Foi forçado a se demitir depois de não ser honesto sobre seu contato com uma autoridade russa - o que ele sabia e a quem contou isso?

A trama Foi nomeado conselheiro de segurança nacional dias após a eleição, contrariando conselhos do então presidente Barack Obama, que alertou Trump sobre sua contratação. O papel de Flynn ganhou destaque quando, em dezembro de 2016, ele falou com o embaixador russo Sergeu Kislyak.

Os jornais The Washington Post e The New York Times afirmaram que os dois debateram as sanções contra a Rússia e que Flynn mentiu depois para o vice-presidente Mike Pence sobre essa conversa. O FBI está investigando Flynn. E é neste ponto que o presidente americano entra em cena - a agência averigua se Trump tentou dar fim a essa investigação.

Quem é? Muitos fios dessa trama levam a essa figura carismática e alegre que, até julho de 2017, foi o embaixador russo em Washington.

A trama Seu papel na história ainda não está claro, mas ele faz diversas participações como o homem com quem diversos personagens se encontram. Os investigadores se perguntam por que essas pessoas foram atraídas até ele e o que foi dito. Ele falou tanto com Flynn quanto com Sessions, reuniões que, a princípio, autoridades do governo Trump não disseram ter ocorrido.

Há algo mais que devemos saber? Bem, a Rússia negou veementemente acusações feitas pela emissora CNN de que Kislyak seria um "espião de alto escalão e um recrutador de espiões".

Quem é? Passa a maior parte da 1ª temporada entre os personagens secundários, quando ainda era apenas um senador do Alabama e um conselheiro de confiança de Trump, mas o público o conhece melhor na 2ª temporada, quando é indicado pelo presidente como procurador-geral.

A trama É um dos membros da equipe de Trump que se encontra com o embaixador russo, e há muitas questões em torno dessas reuniões. Desde que a investigação do FBI se concentrou na campanha de Trump, Sessions se afastou do caso, uma decisão que gerou muita tensão e o tornou alvo de diversos tiros disparados pelo presidente pelo Twitter. Sessions disse que qualquer sugestão de que ele agiu em conluio com a Rússia é uma "mentira descarada e detestável".

3ª temporada - A Presidência

É quando o drama realmente se intensifica e todas as tramas convergem entre si. Muitos personagens secundários da 1ª temporada voltam com sede de vingança, e as brigas internas ficam feias - e não olhe agora, mas a polícia está se aproximando.

Quem é? Uma advogada russa que lutou contra as sanções americanas contra a Rússia, conhecida por ser destemida e ter uma propensão para o drama. Mas é um fantoche do Kremlin? Ela diz que não.

A trama Seu papel é pequeno, mas crucial - é com ela que Trump Jr., Kushner e Manafort se encontram em junho de 2016, encontro cujos detalhes foram divulgados um ano depois, quando Trump tornou-se presidente. Ela diz que a reunião foi para discutir sobre adoções, mas quem ajudou a organizá-la afirma que a advogada ofereceu informações comprometedoras sobre os democratas e a campanha de Hillary Clinton. Esse encontro nunca teria ocorrido sem...

Quem são? Emin Agalarov é a maior estrela pop do Azerbaijão. Ele ajudou a levar o Miss Universo, concurso do qual Trump é dono, para a Rússia, e ele e o presidente americano são próximos a ponto de trocarem mensagens de aniversário. Seu pai, Aras, é um bilionário que circula pelos mais altos círculos de influência de Moscou.

A trama Emin é o homem que ajuda a tornar realidade aquela reunião com a participação de Trump Jr.. Um email enviado ao filho do presidente americano indica que Emin estava oferecendo informações sobre os democratas (ele nega). A mensagem também afirma que Aras havia se encontrado com o "procurador real" da Rússia, um cargo que estranhamente não existe, e obteve informações sobre Hillary Clinton. Você está conseguindo acompanhar?

Quem é? Um personagem coadjuvante que saiu do nada para ter um papel muito importante no restante da temporada. Ela era a procuradora-geral interina, até Sessions ser confirmado no cargo. E, então, ela foi demitida...

A trama Foi quem informou à Casa Branca que Flynn não havia sido honesto quanto às suas reuniões com os russos. Argumentou que o fato de que os russos sabiam desses encontros e que a Casa Branca os desconhecia tornava Flynn vulnerável a chantagem. Seu prêmio por isso? Trump a demitiu sob outras justificativas não relacionadas semanas depois. Tem sido crítica ao presidente desde então.

Quem é? Tornou-se vice-procurador-geral sob Sessions. Neste drama, teria um tipo de papel que seria dado a um ator de teatro que você conhece de rosto, mas não sabe dizer o nome.

A trama Dado que Sessions se afastou da investigação sobre as ligações entre Trump e a Rússia, coube a Rosenstein liderá-la. Em um grande desdobramento da história, ele é indicado como investigador especial - algo que não cai nada bem com a Casa Branca. Ele também é quem recomenda em uma carta que o chefe do FBI, James Comey, seja demitido. Esse gesto se provou um pouco mais popular perante Trump.

Quem é? Casado com a filha de Trump, Ivanka, é um personagem presente, mas pouco vocal.

A trama Em meio a acusações de nepotismo, é nomeado para um cargo de conselheiro sênior na Casa Branca. São seus contatos com os russos durante a campanha eleitoral que chamaram a atenção de investigadores. Em junho de 2016, Kushner compareceu àquela reunião entre Trump Jr. e a advogada russa. Diz ter ficado tão entediado que enviou uma mensagem para seu assistente ligar para ele para que tivesse uma desculpa para ir embora.

Kushner é outro membro do elenco que teve contato com o embaixador russo, inclusive por meio de ligações (que ele nega) e de um encontro em dezembro de 2016, no qual ele supostamente teria debatido a criação de um canal de comunicação secreto com Moscou. Ele nega isso também, mas investigadores querem saber por que ele não falou sobre essas reuniões antes.

Quem é? Quando a Casa Branca diz que "enviará suas perguntas para o advogado de Trump", está se referindo a ele.

A trama Washington é uma cidade repleta de advogados, mas nenhum é mais importante que Sekulow, conselheiro pessoal do presidente. Como muitas figuras políticas, ele também tem um programa de rádio e, com frequência, defende a Casa Branca das mais recentes revelações da investigação em curso.

Quem é? Um ex-jornalista de tabloide britânico com uma queda por fotos de si próprio com chapéus exóticos e, talvez, uma adição improvável ao elenco. Mas, como em bons dramas, sempre há espaço para um excêntrico que parece estar fora de lugar.

A trama Entra para o círculo de confiança de Trump graças às suas conexões com a entrela pop Emin Agalarov. Ele é empresário do artista e é quem entra em contato com Trump Jr. em nome de seu cliente para a infame reunião na Torre Trump em junho de 2016. Envia um email a Trump Jr. prometendo informações sobre Hillary - essa conversa é uma das evidências descobertas pela investigação.

Outro destaque de seu currículo é seu trabalho para levar o Miss Universo à Rússia, e é por causa conta de tudo isso que ele acaba conhecendo o presidente.

Quem é? Com pouco mais de 2m de altura, é uma figura altiva que revela pouco sobre si mesmo, mas tem um papel imenso nessa história.

A trama Ele entra no drama na 1ª temporada, quando como chefe do FBI ele reabre a investigação sobre os emails de Hillary semanas antes da eleição. Democratas o culpam pela derrota dela. Republicanos o consideram um herói. Pensava-se que essa seria a última vez que seria visto em cena.

Corta para a 3ª temporada, quando, meses após Trump assumir, é demitido pelo novo presidente. Em uma típica cena de ficção, ele sabe de sua demissão enquanto assiste a notícias na TV em uma viagem para Los Angeles. A essa altura, liderava uma investigação sobre as possíveis ligações entra a campanha de Trump e a Rússia. Foi por isso que ele foi parar na rua?

Seu testemunho no Senado foi uma das cenas mais tensas desse drama até agora. Sob juramento, ele disse a políticos que foi pedido que ele jurasse lealdade ao presidente, mas ele se recusou. Também afirmou que teria ouvido de Trump para "deixar de lado" a investigação sobre Flynn. Um personagem em alta - só não se sabe quando fará sua próxima participação.

Quem é? O homem que pode decidir o futuro da Presidência de Trump.

A trama Alguns personagens têm muito poder, mas não têm um papel de destaque, como é o caso de Mueller, nomeado "conselheiro especial" para assumir a investigação sobre a Rússia após a demissão de Comey. Ambos são ex-chefes do FBI, o que gerou acusações de que não seriam imparciais.

Há relatos de que o presidente já cogitou demiti-lo, mas ele ainda está no cargo. Com uma equipe de mais de 15 advogados e três dezenas de funcionários, trabalha discretamente nos bastidores coletando evidências. Acusações já foram feitas, e prisões ocorrerão em breve.

A investigação conduzida por ele corre em paralelo a outras semelhantes feitas por congressistas, mas ele é o único que pode acusar criminalmente uma pessoa e deverá ter um papel muito importante da 4ª temporada em diante.

Texto de Rajini Vaidyanathan e Roland Hughes; ilustrações por Gerry Fletcher