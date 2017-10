Menina britânica que salvou a mãe aos 4 anos 'dá aula' ao príncipe William

A menina britânica Suzie McCash ficou famosa em 2016, aos 4 anos de idade, por ter tido a presença de espírito de telefonar ao serviço de emergência da Inglaterra ao ver sua mãe desacordada por causa de uma reação alérgica extrema.

O telefonema permitiu que uma ambulância resgatasse Rowena McCash - e o serviço de emergência britânico afirmou que ela teria morrido se não fosse pela intervenção da filha.

Agora, um ano mais velha, Suzie recebeu o prêmio de "Orgulho Britânico" e explicou ao príncipe William como agiu para salvar sua mãe.

"Eu peguei o telefone e liguei 999", contou ela.

No Brasil, a Polícia Militar orienta pais a ensinarem às crianças o número 190, caso sintam sua segurança ameaçada ou vejam algo suspeito, e o número 193, do Corpo de Bombeiros, no caso de alguma emergência relacionada a sua saúde ou a de familiares.

Relembre a história de Suzie e Rowena McCash:

