A empreendedora de 10 anos que criou um negócio para ajudar a combater o problema do lixo em seu país

No Paquistão, são produzidas 20 milhões de toneladas de lixo anualmente - e o número está crescendo 2,4% a cada ano.

Nunca houve um controle oficial para lidar com objetos sólidos no país, apenas metade do lixo é coletado pelo governo e há uma problemática ausência de lugares apropriados para aterros.

Zymal Umer, de 10 anos, resolveu fazer algo a respeito. “Se as pessoas pensassem apenas por um momento antes de jogar fora seu lixo, talvez elas não o fizessem de uma maneira que prejudica o meio ambiente”, diz.

A menina transforma jornais velhos em bolsas de presente enfeitadas – as chamadas Zeebags - que são vendidas a amigos e familiares. A maior parte do lucro é distribuída para organizações locais de caridade.

"Eu aprendi a fazer as bolsas vendo vídeos no YouTube”, conta. Em apenas três anos, ela passou de algumas poucas peças vendidas até centenas, vendendo o equivalente a R$ 16 mil.

“É difícil equilibrar a escola com as Zeebags, então eu as produzo no final de semana ou durante as férias com os meus primos”, diz. “Meu pai e meu avô pagam pelo material bruto. Se não fosse sua ajuda, seria muito difícil manter meu projeto em andamento.”

Seu empreendimento atraiu a atenção de canais televisivos e jornais, que a chamaram de “a mais jovem empreendedora do Paquistão”.

As Zeebags de Zymal também ganharam vários prêmios no Paquistão, na Arábia Saudita e nos Estados Unidos.

“Eu fiquei muito feliz em ter um reconhecimento internacional pelo meu trabalho e orgulhosa por passar uma imagem positiva do meu país e dos meus pais”.

Este vídeo faz parte da série "Inovadores: Transformando Vidas", que trata de soluções criadas para lidar com os principais desafios atuais do sul da Ásia, um projeto financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates.