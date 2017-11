A ex-miss que virou empresária e ajuda a educar meninas em um dos países mais pobres do mundo

A vida de Patrice Juah mudou completamente quando ela foi nomeada miss Libéria - e ela usou o reconhecimento do concurso para lançar seu próprio negócio no ramo da moda.

“Eu nunca havia me imaginado como miss. Muitas pessoas no meu colégio e na minha comunidade me disseram para me inscrever, e assim que me inscrevi foi isso. Eu fui lá para ganhar”, conta.

Em sua empresa, ela tentava promover os tecidos liberianos. “O objetivo era ajudar a preservá-los e promovê-los, como você faz com outras roupas tradicionais e tecidos no continente”, diz.

O surto de ebola prejudicou seu negócio, mas ela diz estar reinventando-o. “Sempre pesquise, planeje e tenha um plano b, um plano c para o plano b e um plano d para o plano c”, sugere a quem quer seguir seus passos.

Além do negócio no ramo da moda, Patrice também tem uma fundação de educação que dá bolsas de estudos para meninas liberianas.