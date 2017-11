Tiroteio em igreja no Texas deixa pelo menos 27 mortos

Image caption O letreiro da igreja onde ocorreram os disparos, no Texas (KSAT / Twitter - reprodução)

O ataque ocorreu na Primeira Igreja Batista de Sutherland Springs, no condado de Wilson.

Um policial presente ao local confirmou que há pelo menos 27 pessoas mortas. Muitas outras estão feridas, de acordo com o policial. A mídia local menciona pelo menos 24 feridos.

O braço do FBI na cidade de San Antonio disse ter enviado agentes para atuar no caso, mas não há indicação das motivações do atirador.

Uma emissora de TV local, fiiada à rede ABC, disse que o atirador entrou na igreja por volta de 11h30 (hora local, ou 7h30 no horário de Brasília). Ainda segundo a imprensa local, ele foi morto no tiroteio que se seguiu.

Image caption A localização de Sutherland no Texas (BBC News Online)

Fotos e vídeos da cena mostram a área cercada pelas forças de segurança locais. Helicópteros foram empregados para transportar os feridos, segundo a mídia local.

"Nossas orações estão com aqueles que foram atingidos por estes atos de maldade. Agradecemos às forças de segurança por sua resposta", disse o governador do Texas, Greg Abbot.