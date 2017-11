4 problemas do iPhone X, o celular mais caro da história da Apple

Direito de imagem Getty Images Image caption No Brasil, modelo mais simples do iPhoneX custará R$ 6.999

O iPhone X, o novo modelo de celular que a Apple colocou à venda por cerca de US$ 1 mil (R$ 3,2 mil) nos EUA, é o mais caro da história da empresa.

O site da Apple no Brasil ainda não informa a data da chegada ao país, mas já é possível saber o preço e escolher cor e modelo. O de 64GB custa R$ 6.999 e o de 256GB, R$ 7.799,00. A empresa dá 10% de desconto se o smartphone for comprado à vista.

A pré-venda online começou em 27 de outubro em 55 países, e as unidades disponíveis acabaram em menos de dez minutos. E, quando os aparelhos chegaram às lojas, longas filas se formaram ainda na madrugada.

O impacto no desempenho financeiro da empresa com sede na Califórnia foi imediato. As ações da Apple subiram 3%.

Mas, à medida que se explora os detalhes do iPhone X (que se pronuncia "dez", como o número em algarismo romano), tem sido possível encontrar alguns problemas.

A BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC, listou quatro falhas no novo e mais caro smartphone da Apple.

1. Tela (in)completa

O iPhone X eliminou o botão "home", que ficava na parte inferior e era usado para iniciar o aparelho. A ideia é dar mais protagonismo à tela, que conta com a tecnologia OLED (sigla em inglês de Organic Light-Emitting Diodes, ou diodo orgânico emissor de luz), descrita como uma das melhores da história dos smartphones.

Mas o aparelho não exibe uma tela de ponta a ponta. Há uma pequena barra onde está instalado o novo hardware de reconhecimento facial, que destrava o telefone para seu dono.

De acordo com alguns usuários, há um certo incômodo porque, ao navegar na internet, barras brancas aparecem sobre a tela e ocultam algumas propriedades das páginas visitadas.

"O iPhone X mostra as páginas da internet literalmente com barras brancas nos lados,", escreveu no Twitter o usuário Thomas Fuchs, referindo-se aos momentos em que a tela está na horizontal. Segundo ele, essas barras atrapalham o uso da barra de rolagem.

A postagem de Fuchs gerou centenas de comentários, entre elas a de que as tais barras não aparecem em todos os sites, além de dicas de como exibir páginas de ponta a ponta.

Image caption Barras laterais brancas quando o aparelho está na posição horizontal incomodam usuários | Foto: Reprodução/Twitter

2. Ângulo de visão

A qualidade da tela OLED do novo telefone tem sido amplamente elogiada. No entanto, muitos usuários observaram que, quando olhavam a tela inclinando o aparelho para o lado, ela perdia completamente a qualidade de cores e nitidez.

A própria Apple admitiu que poderiam haver alguns inconvenientes, dependendo do ângulo de visão.

"Se você olha a tela fora do ângulo frontal, pode perceber alterações de cores e matizes", escreveu o fabricante em um comunicado, anunciando que, apesar de serem características das telas OLED, está trabalhando para fazer algumas modificações.

3. Frágil

Embora seja o smartphone mais caro da Apple, o novo iPhone paradoxalmente também é mais o frágil.

De acordo com a empresa SquareTrade, que mede a resistência de telefones a quedas, o novo modelo é "o mais frágil, difícil e caro de consertar na história da Apple".

A empresa, que oferece garantias para telefones, fez uma série de testes. Deixou o aparelho cair, por exemplo, de uma altura de 1,8 metro em diferentes ângulos.

A Apple, contudo, afirma que o iPhone X tem "um vidro de proteção mais durável de todos os smartphones".

Mas os testes da SquareTrade apontam que as quedas produziram danos irreparáveis.

Direito de imagem Getty Images Image caption De acuerdo com a empresa SquareTrade, o iPhone X é o mais frágil e o mais caro para ser consertado

4. Sistema operacional preguiçoso

Usuários narram que o uso do novo aparelho é uma experiência "nova e diferente".

"Vai marcar uma mudança em muitos aspectos", escreveu Rosa Jiménez Cano, jornalista do jornal espanhol El País.

No entanto, um dos problemas identificados, especialmente nos EUA, está relacionado com o software (iOS 11.1), em especial para ativá-lo - o que permite configurar o telefone.

"Oi, Apple, não tenho certeza se vocês sabem, mas o iPhone X chegou hoje. Talvez poderiam corrigir o sistema de ativação? Agora, por favor", escreveu no Twitter Archibald Smart, um usuário descontente.

Image caption Apesar do preço, as unidades disponibilizadas online acabaram em menos de 10 minutos

Queixas como essa se multiplicaram no final de semana.

Depois de uma análise, as principais empresas de telefonia celular nos EUA, como a Verizon e a ATT, afirmaram que a falha foi identificada principalmente em aparelhos comprados diretamente na loja da Apple.

A Apple não havia se pronunciado sobre essa falha específica até a publicação desta reportagem.