Paramédicos realizam último desejo de paciente terminal e a levam à praia

Image caption Paciente estava a caminho do hospital quando ambulância fez um pequeno desvio para que ela pudesse ver o mar | Foto: Queensland Ambulance Service/Facebook

Uma mulher em estado terminal na Austrália tinha um último desejo: ir a uma praia – e foi justamente o que os paramédicos fizeram por ela. O nome da paciente ou a doença que a acometia não foram divulgados pelo serviço de saúde. Jornais locais informaram que ela faleceu dias depois da cena.

O momento foi registrado e compartilhado em uma rede social pelo Serviço de Ambulância de Queensland, no nordeste do país.

A foto mostra a paciente com um paramédico ao seu lado, diante do oceano na cidade de Hervey Bay.

Helen Donaldson, responsável pelo serviço de emergência em Hervey Bay, explicou que a equipe estava transportando a mulher para uma unidade de cuidados paliativos de um hospital local. Ela expressou então seu desejo de poder "estar na praia".

"A equipe fez um pequeno desvio no caminho para dar essa oportunidade a ela. Lágrimas foram derramadas, e a paciente ficou muito feliz", publicou Donaldson.

"Às vezes, não se trata dos medicamentos, treinamentos, habilidades. Às vezes, você só precisa de empatia para fazer a diferença."

A publicação já foi compartilhada mais de 14 mil vezes no Facebook desde que foi ao ar, na quarta-feira, e recebeu 46 mil curtidas.

"Lindo, arrepiei. Obrigado por compartilhar", diz um comentário deixado no post.

No Twitter, houve uma reação parecida à história, compartilhada por Kate Kyriacou, repórter do The Courier-Mail, um jornal da cidade de Brisbane.

"Que gesto gracioso. O fim chega para todos nós. À essa altura, as pequenas coisas são as que mais importam", publicou um usuário em resposta o tuíte.

Outros compartilharam experiências semelhantes. Jo Lorimer escreveu: "Uma amiga íntima minha estava para se casar. No dia da cerimônia, sua mãe passou muito mal, ela tinha câncer em estágio terminal. Em vez da ambulância levá-la para o hospital, foram para a igreja e a levaram-na para dentro da igreja na maca. Ela viu a filha se casar e morreu alguns dias depois".