Relatos de mãe e dois filhos que controlavam um esquema de tráfico e prostituição no México pintam um impressionante quadro de violência, sedução e fascínio pelo poder na exploração das mulheres sob seu controle.

Após passar 12 anos na prisão e "encontrar Jesus", os Garfia resolveram contar sua história para conscientizar sobre abusos e tráfico de pessoas.

O esquema era chefiado por Mario Garfia, que diz que "não há nada mais fácil do que enganar uma mulher com a autoestima no chão".

Seu irmão, Enroque, conta que "fazer uma pessoa se sentir amada é, a meu ver, uma das melhores maneiras que um traficante tem sobre sua vítima".

"Porque, por amor, ela vai ficar comigo. Se alguma pessoa pergunta porque ela não denuncia, ela vai dizer: porque ele me ama."

O tráfico de pessoas é o negócio ilegal que mais rápido cresce no mundo, com estimativas de movimentar US$ 150 bilhões (cerca de R$ 490 bilhões) ao ano. Estima-se que 4,8 milhões de pessoas sejam forçadas a se prostituir no mundo.