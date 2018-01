Chegada de 2018 é celebrada ao redor do mundo: veja as fotos

Com temperaturas variando de um extremo ao outro, várias cidades ao redor do mundo festejaram a chegada de 2018 com queima de fogos de artifício.

Direito de imagem Getty Images Image caption As Torres Petronas, em Kuala Lumpur, Malásia

Kuala Lumpur, Malásia

Queima de fogos iluminou a noite da capital da Malásia, Kuala Lumpur. Ao fundo as Torres Petronas, os prédios mais emblemáticos da cidade.

Direito de imagem AFP Image caption A água acumulada na calçada da praça da Concordia em Paris, reflete as luzes que enfeitaram o réveillon da capital francesa

Paris, França

As luzes da decoração de rua de Paris são refletidas pela poça formada na calçada da praça da Concordia ao final do famoso Champs-Élysées, em París.

Direito de imagem AFP Image caption Fogos de artifício na praça Vermelha iluminaram a noite fria de Moscou

Moscou, Rússia

Em Moscou, a queima de fogos em frente ao Kremlin celebrou a chegada de 2018.

Direito de imagem AFP Image caption Fogos e selfies para receber 2018 em Istambul, na Turquia

Istambul, Turquía

Um grupo nas ruas de Istambul, registra em celulares o começo do Ano Novo.

Direito de imagem Antara Foto/Hafidz Mubarak/via Reuters Image caption Queima de fogos coloriu o céu de Jacarta, capital da Indonésia

Jacarta, Indonésia

A cena se repetiu no centro de Jacarta, com fogos de artifício colorindo o céu da capital indonésia na festa de Ano Novo.

Direito de imagem Antara foto/Anis Efizudin/ via REUTERS Image caption Pequenos balões sobem ao céu em frente ao templo de Borodubur numa tradicional celebração de Ano Novo na Indonésia

Magelang, Indonésia

Segundo a tradição, pequenos balões celebram a chegada do Ano Novo em frente ao templo de Borodubur, com votos de paz.

Direito de imagem EPA Image caption A foto tirada com uma lente tipo olho de peixe mostra a queima de fogos no alto da torre Lotte World, no centro de Seul, na Coreia do Sul

Seul, Coreia do Sul

Na capital sul-coreana a queima de fogos aconteceu no alto da torre Lotte World, de 123 andares.

Direito de imagem EPA Image caption Os chineses celebraram a chegada de 2018 com um espetáculo de luzes no centro de Pequim

Pequim, China

Milhares de pessoas acompanharam a chegada de 2018 no centro de Pequim com um show de luzes na porta de Yongdingmen.

Direito de imagem EPA Image caption Em Taiwan, um festival de fogos iluminou um arranha-céu no centro da capital, Taipei

Taipei, Taiwan

Fogos de artifício disparados ao longo dos 101 andares de um arranha-céu fizeram a festa na capital Taipei.

Direito de imagem EPA Image caption A tradicional queima de fogos iluminou o porto de Sydney, na Austrália, uma das primeiras cidades a entrar em 2018

Sydney, Austrália

A Opera House e a ponte de Sydney, icônicos pontos turísticos da cidade australiana, iluminados pelos fogos de Ano Novo.

Direito de imagem Reuters Image caption Os quenianos festejaram a chegada de 2018 com queima de fogos no centro da capital, Nairóbi

Nairóbi, Quênia

No Quênia, as comemorações pela chegada do Ano Novo foram feitas no centro da capital, Nairóbi, com uma queima de fogos na Torre UAP Old Mutual.

Direito de imagem Getty Images Image caption Raios laser festejaram 2018 ao longo do Burj Khalifa, em Dubai

Dubai

Em Dubai, 2018 recebeu as boas vindas com um show de raio laser ao longo do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.

Direito de imagem EPA Image caption Em Londres, uma multidão se reuniu em volta do famoso Big Ben para celebrar 2018

Londres, Reino Unido

Na capital britânica, uma multidão estimada em 100 mil pessoas, foi ver a queima de fogos nas margens do rio Tâmisa, perto do famoso Big Ben, que passa por uma grande reforma.

Direito de imagem Reuters Image caption A cantora Mariah Carey esteve na Times no tradicional show de Ano Novo de Nova York

Nova York, Estados Unidos

A cantora Mariah Carey foi uma das muitas estrelas que animaram a festa na Times Square, tradicional local de celebração da chegada do Ano Novo. Nem o frio recorde de -10ºC foi capaz de espantar a multidão em Nova York.

Direito de imagem AFP Image caption Tradicional queima de fogos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Brasil

No Rio de Janeiro, os cariocas se reuniram uma vez mais ao longo da praia de Copacabana para assistir à queima de fogos na chegada do Ano Novo.