Amigos constroem ilha para passar virada do ano bebendo e burlar proibição de consumo de álcool

Image caption Grupo de amigos constrói ilha de areia para burlar proibição de consumir bebidas alcoolicas | Foto: David Saunders

O consumo de álcool em locais públicos durante as celebrações do Ano-novo foi proibido na Península de Coromandel, na Nova Zelândia. Então, um grupo de amigos decidiu construir sua própria ilha, para burlar a medida e não perder a chance de uma celebração etílica.

Segundo relatos, a estrutura de areia foi erguida no estuário de Tairua no domingo à tarde, quando a maré estava baixa. Os amigos então equiparam a ilhota com uma mesa de piquenique e um refrigerador portátil para o local.

A piada entre os habitantes locais é que eles conseguiram se localizar em "águas internacionais" e, portanto, estariam isentos da proibição do consumo de bebidas alcoólicas.

O grupo passou a noite bebendo e comemorou a chegada de 2018 na ilha, de onde assistiram aos fogos de artifício, informou o portal de notícias da Nova Zelândia, Stuff.co.nz.

Image caption Iniciativa dos amigos foi vista com humor pelo comandante da polícia local: "Isso é pensar de forma criativa" | Foto: David Saunders

A estrutura continuava intacta na manhã desta segunda-feira. A violação da proibição anti-álcool é punida com prisão ou multa de US$ 180 (R$ 594).

Mas as autoridades de Coromandel parecem ter interpretado a iniciativa dos amigos com humor.

"Isso é que pensar de forma criativa. Se eu soubesse, provavelmente teria participado também", disse o comandante da polícia local, o inspetor John Kelly, ao falar sobre a ilha.

"Foi genial ver alguns locais se divertindo um pouco", disse David Saunders, que postou fotos da ilha no grupo local Tairua ChitChat no Facebook.