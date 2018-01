Ciclone bomba cobre o norte dos EUA de neve e leva caos para 60 milhões de pessoas

Direito de imagem EPA Image caption Escolas estão fechadas na cidade de Nova York com a intensa nevasca que atingiu a cidade

Uma tempestade de inverno tem gerado caos no nordeste dos Estados Unidos e vem sendo apontada como a razão por trás de 17 mortes registradas até o momento.

Mais de 3,3 mil voos foram cancelados no país nesta quinta-feira com o Estado de Nova York, a região de New England e o leste do Canadá cobertos por neve.

Escolas estão fechadas nas cidades de Nova York, Filadélfia e Boston e nos Estados da Carolina do Norte e do Sul, Maryland e Virginia por risco de hipotermia, ferimentos por frio extremo e acidentes de trânsito.

São esperados hoje 45 cm de neve em Boston e mais de 30 cm na cidade de Nova York, segundo meteorologistas.

A tempestade, conhecida como um "ciclone bomba", deve continuar a impactar essa parte do país no final de semana.

Direito de imagem EPA Image caption A região de New England foi uma das mais afetadas pela tempestade

Quase 60 milhões de pessoas estão no seu caminho, com alertas emitidos desde o Maine até partes da Georgia.

"Fortes nevascas vão se espalhar rumo ao norte", informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

"Além disso, a tempestade cada vez mais forte vai intensificar os ventos." As correntes de ar podem atingir intensidade de furacão, com rajadas de até 95 km/h.

Um ciclone bomba é um termo não oficial para um fenômeno que ocorre quando a pressão central de um sistema de baixa pressão cai abaixo de 24 milibars em 24 horas, resultando em ventos muito intensos capazes de derrubar árvores e causar danos estruturais.

A agência de notícias Associated Press informou que ao menos 17 mortes relacionadas ao frio foram registradas nos Estados Unidos.

Direito de imagem Getty Images Image caption Ao menos 17 mortes relacionadas ao frio intenso já foram registradas nos Estados Unidos

A empresa de trens Amtrak reduziu sua operação, e ônibus interestaduais estão sendo cancelados. O clima já fez inclusive com que a neve chegasse ao sul norte-americano, até a Flórida.

"A situação continua a se deteriorar", disse o governador de Nova York, Andrew Cuom, ao instaurar estado de emergência nesta quinta.

"É quase impossível desbloquear as estradas com ventos tão fortes, porque, assim que você tira a neve, o vento a traz de volta."

Carros presos em uma autoestrada de Long Island, ele acrescentou, podem se tornar uma "situação de vida ou morte" se equipes de resgate não foram capazes de chegar aos seus ocupantes.