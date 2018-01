Bombeiro agarra criança jogada de edifício incendiado em resgate dramático

O Corpo de Bombeiros do condado de DeKalb, no Estado americano da Geórgia, divulgou imagens dramáticas do resgate de uma criança em um edifício residencial em chamas.

O incêndio foi registrado em 3 de janeiro, mas o video só foi divulgado agora.

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, a maioria delas pela inalação de fumaça, segundo a emissora americana CBS.

A criança que aparece nas imagens foi tirada das chamas pelo pai, que a arremessou ao bombeiro de uma escada, no terceiro andar do prédio.

Outras crianças também foram salvas de modo dramático nesse mesmo incêndio.

"Literalmente, pegamos as crianças (arremessadas do edifício) como se fossem bolas de futebol", afirmou à imprensa local o bombeiro Eric Jackson.