'Não dá pra olhar pra baixo': rainha Elizabeth conta como é usar a coroa

Durante o ritual de sua coroação, em 2 de junho de 1953, a rainha britânica Elizabeth 2ª diz ter achado "muito incômoda" a coroa imperial encrustada de diamantes que usava.

No documentário The Coronation (A Coroação, em tradução livre), da BBC, ela diz que "não dá para olhar para baixo" com a joia da cabeça.

"Não dá para ler o discurso. É preciso levantar o papel. Se você olhasse para baixo, poderia quebrar o pescoço", disse ao repórter Alastair Bruce.

A coroa imperial é uma das duas coroas da rainha, e costuma ser usada também em cerimônias de abertura do parlamento.

A monarca também disse que o trajeto de carruagem do palácio de Buckingham até a abadia de Westminster, onde foi realizada a cerimônia foi "horrível".

"Não foi nada confortável. (A carruagem) não é feita para andarmos nela de verdade", afirma.

A carruagem de ouro pesa quase quatro toneladas.

"Só conseguíamos andar em velocidade de caminhada. Os cavalos não aguentavam acelerar o passo, porque era muito pesado."

O documentário vai ao ar no dia 14 de janeiro às 20h (horário de Londres).