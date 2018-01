Dois adolescentes são presos nos EUA por causar morte de 500 mil abelhas

Direito de imagem Getty Images Image caption Os adolescentes, com 12 e 13 anos de idade, foram acusados de três crimes

Dois garotos foram presos no estado norte-americano de Iowa, acusados de atos de vandalismo que resultaram na morte de meio milhão de abelhas de um apiário.

Os meninos são acusados de vandalizar 50 colmeias de abelhas da fazenda Wild Honey, em Sioux City. Por causa dos danos, as abelhas congelaram e morreram.

Os dois têm 12 e 13 anos e são acusados de três crimes cada um. Segundo os donos da fazenda, eles provocaram perdas de US$ 60 mil (R$ 192,9 mil). Para os responsáveis, a destruição foi "totalmente despropositada".

"Eles derrubaram cada uma das colmeias, matando todas as abelhas. Destruíram o negócio completamente", disse um dos sócios do empreendimento, Justin Engelhardt, ao jornal local Sioux City Journal.

Engelhardt e a esposa descobriram o vandalismo na propriedade no dia 28 de dezembro, quando foram ao local para remover a neve acumulada em cima das colmeias.

Image caption Além de produzir mel, abelhas são importantes na polinização

"Eles invadiram o barracão, pegaram todo o equipamento e espalharam pela neve. Destruíram tudo o que puderam. Não me parece que nada tenha sido roubado, mas tudo foi vandalizado", disse ele na época.

As perdas de Engelhardt e da esposa chamaram a atenção do país todo. A polícia chegou aos meninos através de denúncias do público.

Como as seguradoras não protegem colmeias de abelhas, havia o risco de que o vandalismo acabasse com o ganha-pão dos produtores rurais. Mas uma vaquinha online arrecadou cerca de US$ 30 mil (R$ 96,4 mil), permitindo que o casal recomece nesta primavera.

Os garotos foram acusados de vários crimes, previstos no direito norte-americano, inclusive invasão de propriedade privada e vandalismo.