Promotores dizem que filhos da família Turpin ficaram 'acorrentados por meses'

Direito de imagem Reuters Image caption O procurador Mike Hestrin afirma que as crianças foram acorrentadas como forma de castigo

Promotores da Califórnia, nos Estados Unidos, detalharam nesta quinta-feira as acusações de abusos cometidos pelos pais de 13 crianças encontradas acorrentadas e trancafiadas na casa da família.

David Turpin, de 56 anos, e Louise Turpin, 49, são acusados de tortura, abuso e prisão ilegal, segundo o procurador Mike Hestrin explicou a repórteres.

O casal deve comparecer ao tribunal para responder formalmente às acusações.

Hestrin disse que todos os 13 irmãos estavam severamente desnutridos.

Ainda segundo ele, a adolescente que conseguiu fugir de casa no início da semana e denunciar os abusos planejou por dois anos escapar com os irmãos.

Ela fugiu por uma janela com um dos irmãos - que no entanto ficou com medo e voltou para casa.

Direito de imagem Reuters Image caption Crianças foram encontradas desnutridas em casa suja

Castigos

Os filhos dos Turpin, que têm idade entre dois e 29 anos e foram escolarizados em casa, estão em tratamento no hospital desde que foram libertados.

Hestrin contou que o casal punia os filhos amarrando-os - primeiro usando cordas e depois os acorrentando na cama com correntes e cadeados. Os castigos podiam durar de semanas a meses.

Se forem condenados por todas as acusações, cada um dos cônjuges pode receber pena de 94 anos de prisão.

Image caption Filhos do casal Turpin eram acorrentados com cordas e cadeados | Foto: David-Louise Turpin/Facebook

Os 13 irmãos foram encontrados com aparência de doentes em uma casa suja e mal-cheirosa, segundo policiais haviam revelado anteriormente. Os agentes disseram que, inicialmente, pensaram que todas as crianças eram menores de idade, mas depois perceberam que alguns eram na verdade adultos desnutridos.

Hestrin disse que, no momento da chegada dos policiais, três das crianças estavam acorrentadas a camas.

As acusações contra David e Louise Turpin: